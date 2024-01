Una grúa de grandes dimensiones ayudó ayer a la descarga del equipo más avanzado de resonancia magnética que existe ahora mismo en el mercado, denominado ‘RM 3 Tesla’, adquirido en Holanda por la Clínica San Miguel de Cáceres. Varios operarios se afanaron en trasladar hasta su ubicación definitiva esta máquina de más de siete toneladas, con tecnología de vanguardia, capaz de ofrecer las mejores imágenes posibles del organismo para favorecer un diagnóstico más eficaz. Situada en la planta baja de San Francisco, esta clínica trabaja con seguros, compañías, de forma privada y con el propio SES, que le deriva numerosos pacientes. Todos podrán beneficiarse de un equipamiento de última generación.

Se trata de la resonancia magnética más potente que existe en la provincia de Cáceres, y la segunda que se pondrá en funcionamiento en Extremadura, tras la que ya tiene en marcha la misma Clínica San Miguel en la capital pacense. Hay un tercera en el Hospital Universitario de Badajoz, que todavía no se encuentra activa. Sus ventajas, según explica el doctor Miguel Gil, son amplias y diversas. Por un lado, la ‘RM 3 Tesla’ cubre toda la gama de estudios que pueden hacerse con resonancia magnética, «de modo que un cacereño ya no tendrá que viajar a Salamanca, Madrid o Badajoz». Por otro, los pacientes necesitarán prácticamente la mitad de tiempo para someterse a unas pruebas que no siempre resultan agradables, y además con menos cantidad de contraste inoculado.

Y ello porque este nuevo equipo sustituirá a otro anterior con la mitad de potencia (1,5 Tesla), de modo que obtendrá imágenes de mucha mayor calidad. El Servicio de Radiología de la Clínica San Miguel cuenta además con otro dispositivo de formato abierto, destinado a pacientes claustrofóbicos y también a personas obsesas.

Mayores garantías

Pero lo más importante es la posibilidad de realizar estudios avanzados con el ‘RM 3 Tesla’. «Cuanto mejor sea el equipo, mejores serán las imágenes, que a su vez facilitarán un mejor diagnóstico, y por tanto un tratamiento o una intervención más acertada y segura», indica Rocío Gil, directora médica de la clínica. Así, el nuevo equipo permitirá estudios funcionales de Neurología avanzada (para conocer por ejemplo los efectos de una intervención en el resto del organismo), estudios cardíacos avanzados (ofrecen las mejores imágenes de la morfología y función del corazón), del aparato digestivo, de mamas, de próstata, de abdomen, vasculares, de traumatología «o de cualquier parte del cuerpo», afirma la directora.

La Clínica San Miguel de Cáceres, por la que pasan unos 7.000 pacientes al año, suma a este servicio de resonancia otro de TAC. Pertenece a una empresa familiar de capital cien por cien extremeño (con clínicas en Navalmoral, Coria, Zafra, Don Benito, Almendralejo, Mérida y Badajoz), que espera tener el nuevo equipo de Cáceres a punto para su funcionamiento en marzo.