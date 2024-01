Diputación y Ayuntamiento de Cáceres alcanzan un acuerdo para pagar el servicio de bomberos

El pleno de la corporación local aprobó una moción de urgencia para aprobar la renovación del convenio entre el ayuntamiento y la diputación para el servicio de bomberos, que en la ciudad se presta por la institución provincial. Esta renovación desbloquea el desacuerdo entre las dos administraciones. En los últimos años han sido varios los desencuentros causados por la factura de este servicio. Diputación había presentado una liquidación inicial para el ejercicio de 2024 de 3,5 millones, con la que no estaba conforme el ayuntamiento. Ahora, con los compromisos alcanzados en el convenio, se tendrá que actualizar la cantidad.

El convenio presenta dos elementos destacados. Por un lado incrementa los costes que asume la ciudad por el servicio. Ypor otro recoge la demanda del ayuntamiento de que la factura se tiene que minorar por lo que recauda la diputación provincial de las contribuciones especiales.

Estas contribuciones entraron en vigor en 2015. Su fin es la ampliación, mejora y modernización del servicio provincial de extinción de incendios. Entre los sujetos pasivos de las mismas están las compañías de seguros que desarrollan su actividad en la provincia. Los servicios económicos del ayuntamiento, basándose en una sentencia de hace cinco años, venían demandando que las contribuciones debían formar parte de la cuenta justificativa del servicio de bomberos con la indicación de la parte que se imputa al ayuntamiento y su motivación, una cantidad de la que se debe detraer lo recaudado por las contribuciones.

La decisión del pleno se adoptó tras una consulta hecha al secretario general de la corporación local sobre si se podía ratificar porque el informe de los servicios económicos del ayuntamiento es desfavorable. La intervención local no está de acuerdo con la fórmula decidida por la diputación para la imputación de los costes que tiene que asumir Cáceres, además considera que el precio a pagar por el ejercicio de 2024 podría ascender a 4,1 millones, que superaría en 1,2 la aportación de 2023. No obstante, del cálculo de 4,1 millones que hacen los servicios económicos del ayuntamiento se tiene que detraer la parte de las contribuciones especiales. En el presupuesto de 2024 del ayuntamiento no hay partida para este pago, que, una vez definida la cantidad, se incorporará a las cuentas con cargo al remanente de tesorería.