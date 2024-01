Objetivo: romper la frontera de Cáceres y Portugal

El objetivo de las últimas decisiones de peso en La Raya está claro: romper la fontera entre Portugal y Cáceres. La garantía que ofreció la hace una semana la ministra de Cohesión Territorial lusa, Ana Abrunhosa, de construir el puente sobre el río Sever en Cedillo y la autovía Itinerario Complementario 31 entre Castelo Branco y Monfortinho, suponen un cambio en la tendencia marcada a lo largo de las últimas décadas y la posibilidad de mejorar las comunicaciones de la provincia de Cáceres hacia el oeste y potenciar el desarrollo económico en La Raya.

Dos proyectos en los que no ha importado la urgencia de los ciudadanos, que son los más afectados por las escasas comunicaciones que rodean a esta zona de la región, pero que también tienen más demandas.

Un río como frontera

El Acuerdo de Schengen nació en 1985 para eliminar todas las fronteras en la Unión Europea, pero España no se adhirió hasta el año 1991. Cáceres tiene la peculiaridad, quizá la más negativa de la provincia, de contar con el único límite cerrado de todo el continente. La empresa Iberdrola no permite la libre circulación de viajeros a través del puente en la presa de Cedillo desde 1994. Tras las negociaciones con el ayuntamiento cedillero, se logró abrir este puente desde las 10.00 horas del sábado hasta las 22.00 del domingo de forma ininterrumpida con la condición de que fuese el consistorio extremeño el encargado de garantizar la seguridad del recinto, aunque esto no hubiese sido necesario si se hubiera construido un puente en su momento, y que ya existió en la época de Franco.

Por fin, tras muchos años exigiendo soluciones, todo indica que el proyecto iniciará en los próximos meses. Abrunhosa destacó que será en 2025 cuando por fin puedan comenzar las obras. ¿Qué supondría el avance? Sería gigante. Apenas 13 kilómetros separan las localidades de Cedillo y Montalvão, pero solos fines de semana. Es curioso que, de lunes a viernes, esta distancia se multiplique por diez.

El proyecto se lleva acariciando desde hace más de una década. Estuvo «muy cerca» de ser una realidad en 2011, pero no llegó a realizarse. Este diario ha visitado la localidad para conocer de primera mano la situación que atraviesan y las ventajas de un acuerdo que ya ven «posible». «Por fin va bien encaminado y parece que lo lograremos, pero hasta que no veamos la última piedra puesta sobre el puente no estaremos tranquilos», cuenta el alcalde cedillero, Antonio González.

Después de mucho tiempo, ya tiene ubicación exacta: será unos 600 metros más arriba de la presa de Iberdrola, a la altura del camino de Caneiro. Será el último paso para conectar por completo Cáceres y Portugal y dejará a un lado la única manera que había para llegar hasta el país luso: con barca o a nado.

Cedillo también tiene otra exigencia que se solucionará en los próximos años: la gasolinera más cercana está en Valencia de Alcántara, a 48 kilómetros. El regidor, explica que «ya hemos iniciado el papeleo para sacar a concurso una estación de servicio en el pueblo, tenemos a alguien interesado y este mes corealizaremos con la adquisición de los terrenos».

La autovía IC-31

Un viaje por la Ex-A1 parece un camino de rosas, aunque engañoso. Desde su comienzo en Navalmoral de la Mata está el indicatorio en cada señal de que se puede llegar hasta Portugal por autovía. ¿Y por qué no creérselo? ¿Cómo no va a seguir esta autovía hasta el país luso? La sorpresa llega en las cercanías a Moraleja, cuando pierde uno de los dos carriles. El que quiera continuar se encuentra con la rotonda en honor a las fiestas de San Buenaventura, reconocible por su representación de los típicos encierros que se celebran en la localidad cada verano. ¿La autovía? Desapareció. Lo más parecido es la Ex-108, que no está en malas condiciones pero no deja de ser una carretera regional. El problema es que conecta España con un eje comercial clave de Portugal como es Castelo Branco. Esto significa que es habitual el trasiego de vehículos de alto tonelaje en dirección a la frontera.

En la localidad de Moraleja los indicativos ya no mienten. Ya no aparece Portugal con el distintivo azul, sí lo hacen Coria, Plasencia y la ciudad morala. Un claro ejemplo del agravio que sufren las infraestructuras que conectan esta zona de la Sierra de Gata con el país luso.

Tras casi dos décadas de atraso, la IC-31 «vuelve» a estar garantizada. Y digo vuelve porque la primera intención de llevarla a cabo fue en 2006. Al mismo tiempo que Extremadura se puso manos a la obra con esta vía entre Moraleja y Navalmoral de la Mata, en el país vecino se sucedían los retrasos en el inicio de la construcción.

Esther Gutiérrez comentó tras finalizar la reunión que «estos esfuerzos permitirán una reivindicación histórica: unir no solo territorios, sino también personas y proyectos de vida».

No es la única reivindicación en esta zona de La Raya, la carretera que conecta Zarza la Mayor con Salvaterra do Extremo cuenta con un paso en el río Erjas que permite cruzar la frontera en menos de 10 minutos. Sin embargo, tiene poca altura y, ante situaciones de lluvia, se desborda. Félix Poleo, alcalde zarceño, cuenta que conocieron hace poco tiempo que es titularidad del consistorio local y no de la Diputación de Cáceres, como preveía.