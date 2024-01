En el Refugio de Animales San Jorge afirman estar desesperados. «Así no podemos seguir», afirma Laura Varaldi, responsable de la instalación desde 2012. «Entran ganas de salir corriendo, pero los perros y los gatos seguirían aquí», lamenta. Los 45.000 euros que aporta anualmente el ayuntamiento se consumen «solo con en el pienso» que necesitan los 200 animales acogidos, de modo que los demás pagos (fármacos, vacunas, los dos trabajadores que apoyan a los voluntarios...), se intenta cubrir con las iniciativas solidarias que organizan algunos ciudadanos. Pero los gastos del último año ascendieron a 94.000 euros, más del doble de la asignación. Y el jueves llegó el golpe más duro: el Hospital Clínico Veterinario de la Uex les avisó de que no atenderán más animales hasta que no se abone la deuda acumulada, que ronda los 70.000 euros.

«De momento van a seguir asistiéndolos mientras no se agote la cuantía de 10.000 euros que el ayuntamiento entrega anualmente al hospital mediante un convenio. Cuando se acabe, no sé qué podremos hacer con los animales que recogemos de la calle en situaciones complicadas. Ahora mismo están allí dos perros con fracturas muy serias, solo este hospital tiene ciertos recursos», aclara Varaldi. Desde el Refugio piden al ayuntamiento que eleve la cuantía anual («realmente se necesitaría el doble») y que llegue a un acuerdo con el hospital para ver el modo de afrontar la deuda acumulada. Porque además, los 10.000 euros del convenio anual no alcanzan las necesidades y el resto lo va poniendo el Refugio. «Hemos pagado unos 100.000 euros en los últimos años al hospital, pero cada ejercicio había una parte que ya nos era imposible cubrir, y esa es la deuda», lamenta Varaldi, agradeciendo la labor de los profesionales del clínico. Cabe recordar que el ayuntamiento viene anunciando que destinará 20.000 € a la reforma de las instalaciones, que pasan algunos días sin luz eléctrica, les falta agua en los baños y en el patio, y la lluvia inunda la gatera y otros espacios. «Como instalación municipal deben mantenerla, y lo agradecemos, pero eso no puede suplir el aumento de presupuesto que necesitamos para mantener a los animales», dice la presidenta, recordando la subida del precio de la comida, los fármacos, las vacunas… «Todo ello, junto con los salarios, resulta imposible cubrir con 45.000 €». Más abandonos Además, muchos animales que no salen en adopción deben vacunarse, desparasitarse... Por si fuera poco, la nueva ley animal ha provocado más abandonos. «La gente no la ha leído y ahora estamos como nunca», dice Varaldi. Preguntado al respecto, el concejal Pedro Muriel ha explicado que los presupuestos de 2024 ya están aprobados, renovando el convenio por la cuantía hasta ahora establecida al no haberse denunciado. También se incluyen los 20.000 euros para obras, «unas mejoras perentorias que el propio Refugio nos ha transmitido, porque fuimos a conocer la situación y vimos que la necesidad es evidente. Ya hemos hecho mejoras en el vallado, y con la nueva partida se ejecutarán reformas que los técnicos ya están evaluando», indica el edil. El convenio con el hospital también ha renovado su cuantía (10.000 euros), «un convenio que amparaba una comisión de seguimiento que nunca se había constituido, y lo primero que hemos hecho ha sido reunirla». Muriel explica que de este modo se «cubrirá el tratamiento veterinario para la parte que corresponde al ayuntamiento, distinta es la sobredimensión que pueda tener la asociación con la cantidad de animales que alberga». Además, el edil recuerda que «el ayuntamiento tampoco fiscaliza las donaciones que recibe el Refugio en su calidad de protectora, ni las adopciones que realiza». Ajuste a la nueva ley En cualquier caso, de cara a próximos años, el consistorio llevará a cabo «una labor de inspección, control y seguimiento» del Refugio para cumplir los preceptos de la nueva ley de protección animal, que introduce cambios evidentes. «Habrá que estudiar las condiciones y adecuarlo a lo que requiere la norma». Mientras tanto, el ayuntamiento también se ha comprometido a solventar la situación de los animales que ingresan en el Refugio desde otros municipios (por ejemplo, rescatados por agentes), y anuncia además la renovación de la partida de 20.000 € destinada a las colonias callejeras de gatos, para continuar con las tareas de esterilización, castración y manutención.