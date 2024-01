Vecinos de Cedillo, Zarza la Mayor y Moraleja, sobre la conexión Cáceres-Portugal: «No me lo termino de creer»

«Por fin, es lo único que me sale decir, que llevamos 30 años esperando un puente. Ojalá sea la definitiva, pero no me lo termino de creer», cuenta la vecina de Cedillo Teresa Sierra. José Márquez también vive en la localidad y considera la apertura del viaducto como «un pulmón más». «Somos un pueblo que lo más cercano que tiene es la zona interior de Portugal, pero es imposible poder acceder hasta allí. Tenemos más cerca que Cáceres ciudades como Portoalegre o Castelo Branco», asegura.

Objetivo: romper la frontera de Cáceres y Portugal «Llevamos desde 1994 reivindicando un puente que consideramos muy importante para el desarrollo del territorio» Antonio González Riscado - Alcalde de Cedillo El testimonio de Márquez es conmovedor. Cuenta que tiene familia en el Alentejo y en la zona de Castelo Branco y que no ha tenido la oportunidad de conocerles hasta que era adulto: «Íbamos a jugar partidos de fútbol los fines de semana y se presentaba alguien a preguntar por mí, luego resultaban ser parientes directos de mis abuelos». «Lo cierto es que este tema suena ya a pitorreo, nos han dicho ya tantas veces que los fondos están preparados, y luego por cuestiones políticas te lo retiran y lo emplean en otra cosa. Al final hace que nos sintamos ciudadanos de tercera», lamenta Márquez. «Por fin parece que el puente saldrá adelante tras 30 años. Tenemos que hacer 100 kilómetros para ir a Portugal» Teresa Sierra - Vecina de Cedillo «A nivel turístico también nos viene muy bien porque supondría tener una playa como la de Nazaré a unos 200 kilómetros. Y no pedimos prácticamente nada, simplemente que haya una carretera como la que llega a Cedillo, de doble sentido y con el límite a 90 kilómetros por hora», recalca. También sería un gran movimiento para los comercios locales de la localidad, ya que provocaría que los habitantes en pueblos cercanos como Montalvão pudiesen realizar sus compras en Cedillo: «Si por fin abrimos la gasolinera y tenemos el puente listo, vendría mucha gente porque en Portugal su precio es más alto», cuenta el alcalde, Antonio González Riscado. La autovía a Monfortinho En Moraleja, Nuria Chaparro es la gerente del hotel La Encomienda y asegura que sería una «buena noticia» la construcción de la autovía para la economía de la localidad. «La que está hecha hasta Moraleja nos beneficia porque viene mucha gente a comprar». «Para potenciar Moraleja necesitamos más empresas e inversiones. Esta autovía ayudaría mucho» Nuria Chaparro - Empresaria de Moraleja Agustín Martín es vecino también de la localidad moralejana y piensa que «deberían presionar a Portugal para que por fin salga adelante una carretera que sería muy positiva para los dos países». «Creo también que la administración local debería poner menos trabas a las empresas que quieren comenzar su actividad aquí». «Hay que crear infraestructuras que fortalezcan el desarrollo de los polígonos industriales» Agustín Martín - Vecino de Moraleja Su regidor, César Herrero, indica que es «una estructura fundamental para el desarrollo de la provincia, ya que sin ella no llegará nunca el desarrollo económico, que es lo que necesitamos para fijar población». «La IC-31 es fundamental para la provincia. Es imposible que haya desarrollo económico sin una carretera así» César Herrero - Alcalde de Moraleja La otra cara de la moneda En Zarza la Mayor, su alcalde, Félix Poleo considera que al pueblo «no llegaría tanta gente como ahora, ya que con la autovía se desviarían varios kilómetros antes de llegar a la población». «Bienvenida sea la autovía. Mejorarían las comunicaciones con Portugal, pero al pueblo no llegaría tanta gente» Félix Poleo - Alcalde de Zarza la Mayor Esther Moreno regenta un mesón en la plaza Mayor de la localidad zarceña y piensa que la construcción de esta carretera «les vendría fatal porque supondría su exclusión, aunque creo que para otros pueblos sí que sería muy positivo». «Para los que queremos viajar hasta Portugal más a menudo sí que será un gran avance, pero el pueblo necesita más ayudas». «Quizá la autovía sea buena pero yo le tengo cierto recelo porque a Zarza la Mayor no llegaría y nos dejaría apartados» Esther Moreno - Hostelera de Zarza la Mayor Complejo Peñafiel cuenta con un hotel y varias casas rurales en Zarza. Su gerente es Rosa María Montero y piensa que «la fluidez de gente que atraería sería muy beneficiosa para los negocios de la zona». En la localidad, la principal actividad es la caza: «En invierno viene muchísima gente de Portugal y de España». «La autovía nos vendría bien aunque no pasase directamente por el pueblo gracias a la cercanía con Castelo Branco» Rosa María Montero - Empresaria de Zarza la Mayor Zarza la Mayor discrepa con la idea de que la autovía IC-31 sea beneficiosa para su localidad, pero sí que supondría el desarrollo de una comarca que acaricia su palanca de desarrollo.