«En el nuevo contrato de Womad tiene que haber calidad y una vuelta a las raíces»

Cuando llegó al ayuntamiento de Cáceres hace una década era de los concejales más jóvenes. Ahora, tras un tiempo fuera de las instituciones y dedicado íntegramente a su labor como profesor de secundaria y a la música, Jorge Suárez regresa a la primera línea política local al frente de Cultura, Educación y Comercio, tres áreas que ha conocido bien a lo largo de estos años. Atiende a este diario en la bodega del Palacio de la Isla, un recinto privilegiado por histórico, albergó el epicentro de la judería nueva, y por patrimonial, reposa un clavicémbalo basado en el modelo que usaba en la escuela de Flandes en el siglo XVII.

Es uno de los concejales más veteranos de la legislatura, ya ocupó otras áreas en los mandatos anteriores y regresa con responsabilidad en otros departamentos, ¿cómo encara esta etapa?

Es diferente. Yo entré en política a los 20 años. Era compañero de Rafa Mateos --el alcalde-- en Nuevas Generaciones y antes en el colegio. Nos conocemos muy bien hace muchos años. Yo primero fui concejal en Aldeacentenera y en 2011 me dieron la oportunidad de ser concejal en mi ciudad con 27 años. Lo viví con mucha intensidad y sin estar liberado. Entonces veníamos de la crisis y fue duro porque teníamos un presupuesto agotado y teníamos que innovar sin gastar. La experiencia fue grata. Y en cuanto a la vuelta, que te llame un partido como el PP y con un alcalde como el que tenemos que te da serenidad y confianza, con 42 años, es una oportunidad. La ilusión es la misma, pero lo gestiono de manera diferente. Ahora tienes mucha más experiencia vital, crees que puedes aportar más.

Antes de nada, coincide que esta semana se ha publicado el Observatorio de Cultura y Cáceres baja tres puestos, del 13 al 16, en la lista de las ciudades.

Los datos hay que valorarlos con tranquilidad. La apertura del Helga de Alvear en 2021 fue un punto de inflexión. Tenemos que estar tranquilos. Actualmente, somos la primera ciudad de Extremadura en ese ránking aunque no nos tenemos que perder en el camino. Creo que tenemos una carrera importante por delante que es la capitalidad cultural de 2031, con lo cual tenemos que trabajar para que haya calidad en la cultura de Cáceres. También hay que tener en cuenta que hay grandes proyectos de futuro como el Madruelo que se ha consolidado y será otro empujón importante.

Cierto es que de ese informe se extrae un dato muy positivo, en un solo año Womad escala siete puntos. Este año el festival afronta la renovación, ¿qué le pide al nuevo contrato?

Lo que tenemos que ver en el nuevo contrato es ese punto de mejora, tanto en calidad artística y calidad organizativa, y volver a las raíces del festival.

¿Hay buena sintonía con los integrantes del consorcio Gran Teatro?

La sintonía con diputación y junta es exquisita. Tenemos contacto semanal. Durante los años anteriores hemos vivido de espaldas a la programación de Gran Teatro y el Palacio de Congresos. Si una ciudad tiene la intención de ser capital cultural en 2031, ninguna fundación ni entidad puede estar fuera de la ecuación. Queríamos fluidez porque la agenda cultural no solo la hace el ayuntamiento. Si sumamos todos y no contra programamos, tendremos éxito.

Precisamente, en relación a la capitalidad, tiene que ser un proyecto transversal, se habló de crear un consorcio para unificar el proyecto, ¿cómo avanza?

Cáceres tiene que pensar en grande y tiene que dejar de tener ciertos complejos que ha tenido hasta ahora. Nosotros vamos a luchar por tener la capitalidad y además tenemos que dejar un poso cultural importante, que es lo que va a seguir, tengamos capitalidad o no. Tenemos que tener una línea de trabajo que no existía hasta ahora. Estamos trabajando en crear ese consorcio que no solo aglutinará a entidades de Cáceres, porque si se consigue, es algo que beneficiará a toda Extremadura. También hay que incluir a las empresas y la universidad. Tenemos que tener los estatutos muy claros y ver las ventajas que tuvo Cáceres 2016 y cuáles fueron los fallos que nos encontramos en esa gestión. Ahora estamos en proceso de diseñar unos estatutos ambiciosos.

¿Cuáles cree que son las fortalezas a la hora de optar a la capitalidad cultural europea en el año 2031? ¿Y las debilidades?

La debilidad es el transporte, las comunicaciones. Y fortalezas, la propia ciudad monumental, su propia gente, somos ciudad Patrimonio, tenemos una ciudad cómoda, segura, con un germen cultural importante. La fortaleza que tenemos que tener es creérnoslo»

¿Y en la actualidad cómo valora la agenda cultural? ¿Está a la altura de una ciudad Patrimonio?

Nosotros no venimos a destruir nada de lo que se ha hecho. Lo que se ha hecho y podamos mejorar, lo mejoraremos. Hasta ahora, hemos conseguido crear una expectativa importante a la ciudadanía. Un punto de inflexión, por ejemplo, ha sido el mercado medieval, que hemos conseguido salvar. Otro es la programación de Navidad. La gente ha vuelto a bajar a la plaza y hemos recuperado ese corredor entre Cánovas hasta la pista de hielo. También está la bienal de arte, es la primera vez que tiene cuatro meses de actividad. Hemos abierto la propuesta a la ciudadanía, la hemos llevado al Archivo Provincial y al San Francisco. Y hemos intentado que los colegios vayan a verla. Tenemos ir creando ese poso poco a poco y esa necesidad cultural y porque tenemos una demanda importante.

Y en relación a ese poso cultural, usted que lleva vinculado a la música toda su vida, ¿cómo ve el panorama?

Tiene futuro. Por un lado, están los conservatorios. Poco a poco, hemos conseguido que salgan a la calle, los músicos tienen que tocar y estar presentes. La vida musical es buena, tanto la profesional como la amateur.

En esa agenda hay un hilo conductor, al menos en otoño, que concentra varios festivales, ¿van a mantener el mismo respaldo?

Van a tener más. No obstante, pensamos que la música es el centro de atención y no es lo único. También está el otoño literario, la muestra de artes escénicas, el festival de teatro clásico, la escuela de Maltravieso. O también, la feria del libro, a la que tenemos que darle esa vuelta de calidad que pide la ciudad. Tenemos un talento en Cáceres que tiene que salir a luz. Nosotros tenemos que dar facilidades para que esté presente. Es la línea que vamos a trabajar. También tenemos que ver qué es cultura y qué es arte. No todo vale. La cultura no tiene que ser sectaria. No tiene ideología. Ni la ideología se tiene que apoderar de la cultura.

Ha mencionado la feria del libro, que de hecho le compete como concejal de Cultura y como concejal de Comercio porque la organiza Ifeca, ¿cómo pretenden darle esa vuelta de calidad?

Con Ifeca nos hemos encontrado situaciones rocambolescas. Dentro de unas semanas celebraremos la junta anual y veremos los presupuestos. Tenemos que centrar el tiro. En cuanto a la feria del libro, por supuesto que tienen que subir las aportaciones. Y tenemos que tener más apoyo de las demás instituciones. Al final, el montante es del ayuntamiento, pero hay que tener apoyo de diputación y de la Junta de Extremadura. De momento, hemos incrementado la aportación de Ifeca, que pasa de 37.000 euros a 45.000 euros.

Más temas de Ifeca, una de las carencias que tiene la ciudad es un recinto cubierto para albergar eventos, ¿se va a recuperar el proyecto del pabellón de ferias?

Más que recuperar, se tiene que crear porque se vendió humo. Está claro que necesitamos un recinto pero el ayuntamiento no puede asumir una obra tan grande. Tenemos que buscar ubicación y sacar unos presupuestos. Pero no solo con 30.000 euros»

En cuanto a infraestructuras, en breve la ciudad recuperará un espacio como la plaza de toros, ¿se usará también para eventos?

Hay que recuperarlo para su fin, que son los festejos taurinos, y luego puede ser un centro de ocio. Hay una gran afición taurina que estaba aletargada y hay que recuperarla. Más allá, puede ser una opción para espectáculos, musicales o el festival de los pueblos del mundo»

Siguiendo la línea del aumento de presupuesto, en la Semana Santa han apostado con más fondos.

Qué te voy a contar yo e la Semana Santa que fui pregonero. Este año tenemos unas circunstancias especiales, el centenario de la Virgen de la Montaña. No hay que perder de vista que la Semana Santa es la primera fiesta de interés turístico internacional, genera muchísimo movimiento económico y cuenta con un patrimonio histórico único. La partida ha subido este año por el centenario pero a lo largo de esta legislatura vamos a darle la importancia que durante muchos años no la ha tenido.

¿Y al año que viene la Magna?

Es otro hito importante. La de 2020 no se hizo por la pandemia pero la de 2015 fue un antes y un después. Tenemos una riqueza imaginaria increíble en Cáceres y eso se tiene que conocer.

Al hilo de la riqueza patrimonial, un proyecto que se diluyó en el tiempo fue la reforma del museo municipal, ¿será una prioridad esta legislatura?

Las condiciones en las que nos encontramos el museo municipal son precarias. La figura de San Jorge que se restauró estaba metida en una caja en malas condiciones de conservación. Por supuesto que es una necesidad, pero los trabajos no se han hecho como se tenían que hacer. La empresa salió de ahí y la reforma no está acabada. Si hacemos una inversión y recuperamos el espacio y luego no le damos contenido, y al final se estropea. Lo que hacemos es gastar dinero público que puede gastarse en otras cosas. Cáceres tiene necesidad de espacios y es uno de los objetivos de cara a la capitalidad. También estamos a la espera de la obra del museo provincial, las obras van poco a poco y será otro de los hitos.

De hecho, la obra del Museo de Cáceres que se inició en 2023 tras 25 años de espera puede coincidir con la celebración del festival clásico porque las Veletas es uno de los escenarios, ¿qué alternativas barajan?

Estamos estudiando opciones porque pueden coincidir. Cáceres tiene plazas y rincones maravillosos. Otra cosa que queremos hacer es realzar el auditorio del parque del Príncipe y está olvidado. Queremos darle un contenido.

Ese mismo casco antiguo ha sido un gran atractivo de rodajes en los últimos años, entre ellos, los de la saga de ‘Juego de Tronos’, ¿este año hay previsto alguno?

Estamos abiertos a todo. No se puede adelantar nada, pero algo habrá.

¿Y qué ocurrirá con el festival ‘City of dragons’? ¿Volverá a Cáceres?

Eso es algo que lleva Turismo. Es cierto que hubo unas polémicas este verano pero nosotros nos encontramos con una situación complicada, no se había pagado nada. La gente está muy cansada de trabajar gratis y tenemos que ser serios.

Otra de las áreas de su competencia esta legislatura es Educación, un ámbito que además le toca de cerca como profesor, ¿cómo ve a los alumnos en Cáceres? ¿Están al nivel?

Tenemos que marcar una línea en el tema educativo. No podemos cambiar la ley cada dos por tres. Si es cierto que creo que se ha perdido un poco la visión de lo que es el esfuerzo. La educación no tiene que ser solo a base de conocimientos sino una experiencia para el futuro sobre cómo afrontar los problemas o gestionar el fracaso.

¿Cree que los alumnos de hoy están desconectados de la realidad? ¿Están absorbidos por las tecnologías? ¿Está de acuerdo con el movimiento para que se le retiren los móviles hasta una edad o en los colegios?

Yo soy de los que pienso que hay que usar la tecnología en las clases pero para ello el centro ya nos da los medios oportunos. Creo a los niños los tenemos que sacar un poco de la pantalla. Estamos en una sociedad centrada en lo inmediato y hay que aprender a sopesar, a reflexionar. Y también no solo a ver las cosas, hay que vivirlas. Ya que tenemos que convivir con la tecnología, vamos a enseñar a utilizarla. Igual los profesores nos tenemos que reinventar.

Y hablando de reinvención, otro de los ámbitos que le compete, Comercio. En este sí cuenta con experiencia porque ya asumió esta concejalía cuando entró en el ayuntamiento con Elena Nevado, ¿cree que el sector ha sabido adaptarse en Cáceres al contexto actual?

El comercio local tiene la misma problemática en todas las ciudades. Tiene que convivir con las grandes plataformas en las que existe posibilidad de comprar cualquier cosa que se nos ocurra en cualquier momento y en menos de treinta segundos. ¿Qué tenemos que potenciar? La proximidad y la confianza. Hay que digitalizarse. Tenemos que hacer políticas para que el comercio local pueda abrir, tenemos que bajar impuestos como el IBI --impuesto sobre bienes inmuebles--, y algo muy bueno es el asociacionismo. Nosotros contratamos un coach que nos dijo que la mejor manera de ayudar de un ayuntamiento era no molestando. Tenemos que dar facilidades, a la hora de apertura, en la limpieza, iluminación, potenciar esa zona.

Las recientes aperturas de negocios de gente joven constatan que la falta de relevo no es un problema, ¿por qué siguen los locales vacíos? ¿Qué puede hacer el ayuntamiento al respecto?

El ayuntamiento puede hacer algo pero no mucho. Son propiedades privadas. Lo que sí hacemos es intentar ayudar a la hora de apertura. La junta da muchas subvenciones pero el papeleo es complicado hacerlo, nosotros ayudamos al papeleo. En cuanto al deterioro, el ayuntamiento si tiene potestad para pedir a los propietarios que mantengan los inmuebles o empezar los cauces para mantener los edificios. En Pintores ha habido momentos en los que había parecía que seguíamos en pandemia. Esto era el centro comercial y tenemos que volver a convertirla en el un reclamo para los clientes.

En Pintores sigue un edificio acordonado meses después que sufriera un desprendimiento de cascotes, ¿el ayuntamiento va a intervenir sobre ese edificio?

Está en trámites. Da una imagen penosa.

Ya por último, la ciudad contará en breve con más grandes superficies como el centro comercial Way, ¿habrá más?

Way avanza al ritmo previsto y abrirá este año. Lo que hemos hecho ahora es liberar más suelo comercial para facilitar que las empresas se instalen.