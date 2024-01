CCOO presenta una alegación al presupuesto del Ayuntamiento de Cáceres

Comisiones Obreras (CCOO) ha presentado una reclamación a la aprobación inicial de los presupuestos del ayuntamiento. Su alegación tiene relación con la plantilla de personal que se incluye en el documento. Una de las causas es la propuesta de no disponibilidad de crédito para 36 plazas, se inmoviliza y se declara como no susceptible de utilización en el ejercicio de 2024. Se trata de 28 puestos de la plantilla de personal funcionario y de 8 del personal laboral. Todas son plazas que se encuentran vacantes.

Según indicaron fuentes del sindicato, algunas de estas plazas eran parte de la oferta pública de empleo de 2021 y todavía no se han cubierto, «el último año, según los plazos, para cubrirlas es 2024 y no se hará porque no hay crédito, con lo que queda al criterio del gobierno si quiere recuperarlas o no», añadieron en CCOO, que consideraron que esta cuestión se tendría que haber tratado en la mesa de negociación.

Según se establece en el anexo de personal, el ayuntamiento cuenta con 660 trabajadores, la parte o sección con más empleados en la Policía Local, con 159. Del total de la plantilla municipal hay 493 funcionarios, 148 laborales, 15 eventuales y 4 que entran en la categoría de personal directivo. De la relación de la plantilla destaca que hay 187 plazas que están vacantes.

El presupuesto del ayuntamiento asciende a 78,5 millones de euros, de los que 28,7 son para el capítulo de personal.