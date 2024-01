Comienza un 2024 abarrotado de proyectos para la capital cacereña. La ciudad, pero de igual modo la provincia, se la juega en los próximos años tras una década de poca actividad y de oportunidades fallidas. Enfrente, un nuevo horizonte se abre de la mano de la producción y del almacenamiento de las energías renovables, de la cadena del litio y del impulso de la industria digital. También del turismo, aliado de la cultura, como grandes bazas para optar a la Capitalidad Cultural Europea en 2031.

Las ciudades y las provincias salen adelante con el esfuerzo de todos sus residentes, pero es cierto que algunas personas están llamadas a pilotar los avances desde distintos ámbitos, bien por salir elegidos en las urnas, bien por su capacidad de emprendimiento, bien por su dimensión artística.

De ahí que los personajes de 2024 en Cáceres tengan perfiles tan diferentes. Por un lado, el talento empresarial para proyectar en Cáceres el primer centro de datos de Europa libre de carbono, en un nuevo ecopolígono, a cargo de la firma Ingenostrum y de su CEO, el cacereño Santiago Hernández. También la capacidad de lograr unir por primera vez al empresariado cacereño en la lucha por sus objetivos, dentro de una confederación que abandera Diego Hernández. Estos empresarios necesitan un firme compromiso por parte de dos políticos que afrontan su primer año en dos cargos decisivos: el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, y el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Morales.

También se incluye en la lista la nueva responsable de la sanidad cacereña, Encarna Solís, consciente de la prioridad que su área supone para los ciudadanos, y de las carencias que deberá cubrir, algunas enquistadas desde hace demasiados años. Y por supuesto, las gestoras de dos grandes instituciones divulgadoras de la cultura en Cáceres: las nuevas directoras del Museo Helga de Alvear y del Consorcio Gran Teatro, Sandra Guimarâes y Marisa Caldera.

Como artistas, el ingenio, la creatividad y la valentía estarán representadas por dos grandes de los escenarios y del ruedo. El músico Robe Iniesta y el torero Emilio de Justo tienen por delante un año muy especial, en el que sin duda serán arropados por los cacereños. Pero quien se llevará las mayores atenciones será la Virgen de la Montaña, patrona de Cáceres, en el Centenario de su Coronación Canónica. El mayordomo de la cofradía, Joaquín Floriano, sabe que todos los esfuerzos serán pocos para el extenso programa que están elaborando.

A continuación repasamos sus objetivos y sus expectativas, de cara al año que comienza:

Santiago Hernández / CEO de Ingenostrum

«Cáceres puede desarrollar su ecosistema económico»

Ingenostrum es una empresa de ingeniería española especializada en el desarrollo de proyectos de energía renovable a gran escala. Está detrás de la mayor inversión privada que espera Cáceres en los próximos años: el Ecopolígono CCGreen, junto a Las Capellanías, donde pretende construir el primer centro de datos neutro en carbono de Europa, un lago de refrigeración, dos plantas fotovoltaicas..., todo ello con una inversión de 880 millones en las primeras fases. La compañía, con proyectos en Latinoamérica, EEUU, Asia y España, está dirigida por el cacereño Santiago Rodríguez. Asegura que este 2024 es muy importante para los trámites urbanísticos del ecopolígono, y «para que se resuelva la conexión eléctrica necesaria con la subestación Los Arenales» (han planteado alegaciones a Red Eléctrica).

Santiago Rodríguez también pone los conocimientos de su firma en el mercado internacional al servicio de Cáceres, «porque se trata de una provincia con oportunidades y puede desarrollar su ecosistema económico, pero también es necesario un cambio de mentalidad, pensar cómo podemos contribuir cada uno de nosotros a ello».

Diego Hernández / Presidente Confederación Empresarial de Cáceres (Coepca)

«Trabajamos para traer más inversión a la provincia»

Hacía mucha falta, y por fin ha nacido la primera Confederación Empresarial de la Provincia de Cáceres (COEPCA), que une los intereses de 13 organizaciones intersectoriales, cansadas de ver cómo las oportunidades pasan de largo en una tierra lastrada por la falta crónica de infraestructuras. Está presidida por Diego Hernández Pavón, uno de los artífices de la nueva alianza, presidente del Círculo Empresarial Cacereño y ahora también vicepresidente de la Cámara de Comercio.

El año 2024 es clave para su arranque. «Empezamos definitivamente a trabajar, ya desde la unión, para traer más inversión a la provincia y hacer realidad la revolución empresarial e industrial que queremos para Cáceres, y que es posible, con iniciativas grandes y pequeñas», afirma, recordando el desembarco de proyectos como la gigafactoría, la fábrica de diamantes sintéticos, el ecopolígono CC Green, el litio o el Gran Buda. Insiste en la importancia de que se materialice el AVE y las autovías de Nalvalmoral a Castelo Branco, y de Cáceres a Badajoz. «La provincia tiene muchas posibilidades, necesitamos ‘venderlas’ y vamos a hacerlo», subraya.

Sandra Guimarâes / Directora del Museo Helga de Alvear

«Pretendemos un museo abierto al mundo»

El Museo Helga de Alvear es un excepcional contenedor de arte contemporáneo que ha convertido a Cáceres en referencia mundial, con unos 3.000 fondos valorados en torno a 140 millones de euros. El pasado septiembre presentó a su primera directora, Sandra Guimarâes, que inicia este ejercicio al frente de la entidad.

«Para 2024, debemos seguir repensando el papel del museo como una institución crítica que se transforma, al tiempo que desarrolla una comunidad de relaciones», afirma. «Un museo abierto al mundo y sin compartimentos, un verdadero instrumento crítico dotado de significado. Una base que permite el contacto entre el artista, el público y la sociedad». Y ello sólo podrá cumplirse si es profundamente inclusivo, «capaz de promover intercambios y generar encuentros, además de proporcionar una plataforma para el poder transformador del arte». Así, Guimarâes pretende crear un espacio proclive a la producción, «donde la libertad sea una constante», con un programa «dinámico, abierto y transversal».

Marisa Caldera / Directora del Consorcio Gran Teatro

«Quisiera que el público se enamorase del Gran Teatro»

El consejo rector del Consorcio Gran Teatro ha elegido a Marisa Caldera, vinculada al mundo teatral y ex edil de Asuntos Sociales, como directora de esta institución, de la que dependen las grandes citas culturales de Cáceres como Womad, Festival de Teatro Clásico y la programación del Gran Teatro. Además de asumir dichas responsabilidades «con todas las ganas, dignidad y humildad», llega convencida de que «los teatros tienen que abrirse, saber qué público tienen y a cuál no llegan. Mi reto será atraer a este», afirma. Por ello, «necesitamos captar a los jóvenes, sin olvidarnos nunca de segmentos como los mayores, que demandan contenidos».

En general, explica Caldera, «tenemos que hacer una programación de mucha variedad y calidad, y además organizar exposiciones y talleres, abrir el ambigú, dar vida a los espacios, porque me gustaría que el público se enamorase del Gran Teatro». También quiere sacar el teatro a la calle y llegar sobre todo a los niños, mediante campañas en los colegios y una programación «educativa y pedagógica».

Rafael Mateos / Alcalde de Cáceres

«2024 será muy ambicioso para la ciudad»

Rafael Mateos tomó el bastón de mando como noveno alcalde cacereño de la democracia el pasado junio, tras ganar las elecciones con el 40% de los votos. Desde entonces afronta un gobierno en minoría, negociando acuerdos puntuales. El 2024 será su primer ejercicio al completo, por cierto con un presupuesto ya aprobado de 78,5 millones (apoyos de PP y VOX). Plaza Marrón, el Marco, Charca Musia, Centro Deportivo de Nuevo Cáceres, muralla, neocueva de Maltravieso, parkings del Príncipe y la Pizarra, plaza de toros o Virgen de la Montaña son algunos de los proyectos que ya tiene sobre la mesa.

«Como alcalde, estoy seguro de que 2024 será un año muy ambicioso para Cáceres. Vamos a quitarnos complejos, a ser valientes y a lograr que sea una gran ciudad», afirma. «Desarrollaremos nuevos proyectos que marcarán el futuro de Cáceres, gracias a tener ya el presupuesto aprobado, siempre pegados la realidad de los vecinos y escuchando a los distintos colectivos». Destaca la candidatura a Capital Europea de la Cultura en 2031: «sentaremos las bases y trabajaremos de manera incansable con el fin de hacer de Cáceres una ciudad para ser feliz».

Miguel Ángel Morales / Presidente de la Diputación de Cáceres

«La provincia debe tener lo que se merece»

Miguel Ángel Morales fue investido presidente de la Diputación de Cáceres el 1 de julio. Durante estos meses ha introducido cambios para afrontar 2024 con una estructura que le permita sacar adelante sus compromisos para el año. ¿Cuáles? Él mismo los explica.

«Mi deseo, en el ámbito de mi responsabilidad, es que esta provincia tenga lo que se merece, que podamos contar con las oportunidades que hagan viables nuestros pueblos, y que la gente que ha elegido libremente vivir en ellos, tengan todas las facilidades para poder hacerlo». En este sentido, la institución trabajará «por conseguir una mayor financiación y mejores infraestructuras que así lo permitan».

El presidente también alberga expectativas para 2024 a nivel nacional: «Quiero que se acabe de una vez por todas la instrumentalización política, el enfrentamiento, los insultos, las descalificaciones, y que el respeto al diferente y a la democracia se consolide definitivamente, que aceptemos todos las reglas del juego y el resultado de las elecciones generales». Morales también expresa su deseo en el ámbito internacional: «Que Israel deje de asesinar a tantos niños, a tantas personas inocentes... Yo rechazo de pleno el terrorismo de Hamas, pero eso no justifica para nada esos asesinatos».

Encarna Solís / Gerente del Área de Salud de Cáceres

«Aplicamos soluciones para reducir las listas de espera»

Encarna Solís ha asumido una responsabilidad de especial peso por su incidencia directa sobre el ciudadano: la gerencia del Área de Salud de Cáceres, con todo lo que ello conlleva (la situación de la sanidad cacereña hace tiempo que no es buena). «Vamos a mantener nuestro compromiso con los pacientes y con los sanitarios, y esto incluye avanzar en la segunda fase del Hospital Universitario. Se sacaron seis lotes en la anterior legislatura y quedó uno desierto que intentaremos adjudicar este mismo mes, con el objetivo de continuar con los plazos: nueve meses para la redacción del proyecto y tres para supervisarlo», detalla.

Asume también la necesidad de «reducir las listas de espera en nuestra área de salud», comenzando por abrir a final de enero la unidad de corta estancia. «Funcionará todos los días para agilizar las listas en cirugías menores». Respecto a la Atención Primaria y a la falta de médicos, «existen muchas vacantes libres, pero con el trabajo de un gran equipo ya estamos cubriendo bastantes». En 2024 también espera «lograr la unión con otras áreas de salud para agilizar el sistema sanitario».

Joaquín Floriano / Mayordomo de la Cofradía de la Montaña

«El centenario de la coronación será histórico»

La Real Cofradía de Nuestra Señora de la Montaña afronta su año más importante en muchas décadas: el Centenario de la Coronación Canónica de la patrona de Cáceres, que tuvo lugar el 12 de octubre de 1924. Una efemérides para la que ya se ha concedido la celebración de Año Jubilar (arrancó el 12 de octubre), y para la que se programan numerosos actos el próximo otoño, desde una procesión magna de imágenes marianas, hasta un recorrido de la Virgen por distintas parroquias de la periferia cacereña. Al frente de esta organización, tan extensa como minuciosa, está Joaquín Floriano, elegido mayordomo el pasado año.

«Afrontamos 2024 como un año histórico, como el centenario de un acontecimiento que los cacereños vivieron de modo sublime y trascendente. Podemos imaginar entonces cómo serán las celebraciones, más con el trabajo que se está realizando para acercar la Virgen de la Montaña hasta lugares donde no ha estado nunca, para que todos la sientan como algo propio», destaca Joaquín Floriano. «Donde estén los cacereños, allí estará la patrona», matiza.

Robe Iniesta / Músico y compositor

El concierto del año, quizás por duplicado

Robe es Robe, y los demás son artistas. Glorificado como un dios del rock por su legión de seguidores, ya ha vendido todas las entradas del concierto que ofrecerá el próximo 18 de mayo en Cáceres. Se trata del segundo directo de sus más de treinta actuaciones por el país, con la nueva gira ‘Ni santos ni inocentes’, y el primero que agota todo el aforo previsto. No obstante, Robe ya ha anunciado en redes que estudia dos opciones: organizar un segundo concierto el día antes (17 de mayo), o trasladar el espectáculo del hípico al recinto ferial, justo al lado, donde se puede ampliar notablemente la capacidad. «En cuanto tengamos clara la mejor opción y los permisos, sacaremos nuevas entradas a la venta», avisa el artista.

Ya en 2022, este músico placentino abrió en Cáceres su última gira, ‘Ahora es cuando’. El público no paró de corear su nombre («¡Robe...! ¡Robe...!, ¡Robe...!») Y él dejó claro que tenía «muchas ganas de volver». Por su carácter, por sus temas y por la venta masiva de entradas, Robe ofrecerá sin duda el (los) concierto (s) de 2024.

Emilio de Justo / Torero

Emilio de Justo, a por su «consagración absoluta»

Un toro de Pallarés le truncó su gran temporada el Domingo de Ramos de 2022. Era su tarde, encerrado con seis astados en Las Ventas. El pronóstico, muy grave. Pero el torero cacereño, tenaz en todos los sentidos, se recuperó y regresó a Madrid en mayo de 2023, donde salió en volandas, cerrando el año a hombros en Zaragoza y Jaén.

Por ello, este 2024 es realmente «apasionante» para Emilio de Justo, situado en la parte alta del escalafón, junto con Morante y Roca Rey. Nos lo explica desde Colombia: «Es una temporada de grandes retos, en la que espero dar todavía un paso más en mi carrera, lograr la consagración absoluta que me he ido ganando estos años, y para ello me marco la máxima exigencia», confiesa. «He vivido una situación muy bonita en todas las ferias de España, pero tengo la motivación de lograr mucho más, de seguir creciendo como torero, emocionando a la afición, sobre todo a la gente de mi tierra, de Cáceres y Extremadura, que tanto esperan de mí cuando salgo a la plaza». Y concluye: «Que haya suerte, que Dios y el toro ayuden».