¡Vienen las romerías!

Esto es un sin vivir. El ayuntamiento no ha quitado todavía las luces de Navidad que se han tirado puestas más de un mes para una fiesta que dura ocho días, y ya se nos echan encima dos de las romerías cacereñas más tradicionales.

Espero que ayer disfrutarais en el Paseo Alto de dos santos que difícilmente pudieron conocerse, pero los dos fueron mártires entre los siglos III y IV. Las roscas, la patatera y el vino de pitarra ayudaron a que la devoción hacia estos personajes históricos no decaiga.

Pero no cabe duda, porque no hay color, que la verdaderamente importante es la romería en honor de San Blas. Ya estamos preparados para una nueva edición de la misma. Los días 3 de febrero (sábado), con la romería popular, y el 4 de febrero (domingo), con la celebración religiosa de la fiesta del santo, estamos todos convocados a las afueras de la ciudad y a la vera del Río Verde, como lo han estado todos los de aquí desde el siglo XVI. Con algunos cambios, pero no lo dudéis, es la misma que la de hace quinientos años.

No hay que dejar que nada ni nadie nos quite cosas que nos unen y que fortalecen nuestra identidad. Nos adaptaremos a lo que haya que adaptarse, pero nada de perder nuestras raíces y defender lo que es nuestro.

La tarde del 2 de febrero, la cofradía y la ermita de San Blas ‘El mozo’ cobraban protagonismo en la ciudad. Los días anteriores habían adecentado el lugar (que no sería fácil), habían preparado las roscas de anís, y las ristras de cordones para la garganta estaban dispuestas. Todo estaba preparado para que los cacereños pasaran una tarde de asueto y distracción a la sombra del santo milagrero.

Este año anda el personal preocupado, sobre todo los negocios ubicados en a zona, porque faltan unos quince días y la avenida del nombre del santo anda en obras, y desconfían que no estén terminadas para la ocasión. Ya veremos.

Desde estas líneas queremos animar a todos a que no dejéis pasar la ocasión, removed los baúles y sacad los vestidos regionales de pequeños y mayores, y lucidlos en la fiesta. El grupo ‘El Redoble’ y demás se encargarán de demostrarnos lo bonitos que son los sones de la música y los bailes tradicionales, cómo nos unen y cómo nos emocionan.

¡Viva la Romería de San Blas!