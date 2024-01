El festival más pequeño del mundo pende de un hilo: «Son muchos ataques a Pescueza»

La alcaldesa socialista de Pescueza, Agustina (Tina) Fernández, sigue dando la batalla por el pueblo. Insta a la consejera de Consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, Victoria Bazaga, a que envíe al consistorio un documento oficial donde se explicite la subvención nominativa que le falta al Festivalino. «No podemos realizar las contrataciones necesarias. Se acaba enero, y el Festivalino es el 12 de abril y vamos con el tiempo muy justo».

Dos ayudas nominativas

La problemática con el ‘festival más pequeño del mundo’ surge de la necesidad de contar con las dos ayudas que habitualmente ha concedido la Junta de Extremadura: 15.000 euros de Cultura; que ya están concedidos e incluidos en los Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx), y 10.000 euros del área de Juventud, que son los que faltan por aprobar para su inclusión en los PGEx. «Para nosotros, 10.000 euros son mucho dinero. No podemos hacer contrataciones porque el secretario municipal me señala que no se puede generar crédito sin una confirmación oficial de la Junta». Y añade que «estamos cansados de tanta palabra. En las Carantoñas coincidí con la consejera Bazaga y me reiteró su palabra para contar con esa ayuda, pero necesitamos un compromiso formal».

Apoyos

Bazaga ya ha incidido anteriormente en que «no hay ninguna duda» de que el Festivalino de Pescueza «saldrá adelante», y ha remarcado el «apoyo» del Ejecutivo regional a este evento en el medio rural, «que no solo dinamiza el pueblo, sino toda la zona; llena los alojamientos en Coria». Por este motivo, y bajo el nombre de ‘Defiende Pescueza’, el ayuntamiento cacereño ha organizado este viernes (a partir de las 16:00 horas, en la plaza del Álamo) un «acto en defensa de nuestros dos grandes proyectos»: el Festivalino y el programa de cuidados para personas mayores ‘Quédate con nosotros’. «Son muchos ataques a Pescueza y estamos cansados», apunta la regidora, en en relación a la decisión de la Junta de Extremadura de construir en Torrejoncillo el Centro de Convalecencia y Cuidados que estaba previsto levantar en este pueblo de 164 habitantes. Un hecho que ya provocó una protesta ciudadana el pasado mes de diciembre.

Ahora, la nueva protesta, a la que acudirá la ex alcaldesa de Madrid Manuela Carmena, el solista del grupo Revóver Carlos Goñi y a Cifuentes, el rostro más popular de Celtas Cortos, entre otras personalidades, incluye «salvar» al Festivalino (que ha contado en ediciones anteriores con un presupuesto de 50.000 euros) y el programa de cuidados para personas mayores ‘Quédate con nosotros’.

El consistorio ha criticado que la Junta haya planteado en los PGEx quitar la ayuda a la Asociación Amigos de Pescueza para seguir implementando el proyecto ‘Quédate con nosotros’ (70.000 euros). «Quien gestiona el centro es el colectivo y les han quitado la subvención. Hemos decidido que no nos vamos a estar quietos; no es solo el ayuntamiento es toda la comunidad. Pescueza lo único que hace a día de hoy es sobrevivir», zanja su alcaldesa.