Valoriza sustituirá el día 1 a Conyser en la limpieza viaria y la recogida de basura de Cáceres

Valoriza empezará con la gestión de la recogida de la basura y de la limpieza viaria el próximo 1 de febrero, según confirmó este miércoles el concejal delegado de Servicios Públicos, Pedro Muriel. Ese día Conyser dejará de prestar el servicio poniendo fin a una etapa de más de treinta años. Antes de esa fecha se formalizará el contrato entre el ayuntamiento y Valoriza, que el pasado año dejó de pertenecer a Sacyr para pasar a la estructura de Morgan Stanley.

Muriel explicó que en los últimos días se han mantenido contactos entre las dos empresas y los servicios técnicos del ayuntamiento para abordar el traspaso de la gestión del servicio, con la subrogación a la nueva compañía concesionaria de los empleados que están adscritos a la limpieza viaria y la recogida de residuos y de las máquinas y equipos que todavía no se han amortizado. El pasado lunes finalizó el plazo para la presentación de posibles recursos administrativos contra la propuesta de adjudicación a Valoriza, que se decidió por el pleno de la corporación local el pasado 21 de diciembre, no ha habido reclamaciones, algo que se daba por seguro al no haberse presentado otras empresas al concurso, y el ayuntamiento ya se lo ha notificado a la empresa, ahora hay un plazo de cinco días para formalizar el contrato.

El contrato de recogida de residuos y limpieza viaria se adjudica por un importe de 105.238.870 euros y por un periodo de concesión de once años. La baja que presentó Valoriza sobre el precio base de licitación fue de un 0,2%. En otras licitaciones, esta baja habría dejado a Valoriza sin opciones, pero en este concurso, en el que la autorización de la estructura de costes se demoró durante meses y solo se actualizó el coste de personal y no otros gastos, Valoriza fue la única que optó y ganó con una baja mínima.

Antes de que el pleno propusiese la adjudicación, la empresa ya había aportado la documentación que justifica que cumple con todos los requisitos para contratar y que está al día de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, además de haber constituido ya la garantía definitiva que se exige en el pliego del concurso, esta garantía es del 5% del importe de adjudicación.

Una de las novedades que traerá la gestión de Valoriza es un cambio en la limpieza de los polígonos industriales, en tres de los que hay en la ciudad, Capellanías, Mejostilla y Charca Musia. Para estas tres zonas Valoriza propone la recogida puerta a puerta para las fracciones de papel y cartón y de resto (domésticos). La empresa se compromete en su oferta a la entrega de contenedores de 360 y 800 litros a las empresas de los tres polígonos, la recogida se realizaría en horario de mañana con una frecuencia de cuatro días a la semana para la fracción de restos y de dos para la de papel y cartón. También incluye en su propuesta técnica un servicio de repaso y de recogida de voluminosos diaria en las islas de los contenedores que hay instalados en los polígonos. Valoriza también ha introducido mejoras que incrementan el paso de los operarios del servicio en la limpieza de los niveles en los que se divide la ciudad, son cinco. Otro de los cambios que se verán es el aumento de contenedores en las islas o plataformas, según indicó Muriel, ya que habrá cinco tipos de recipientes:para envases, papel, vidrio, resto y residuos orgánicos.

Al servicio están adscritos 171 operarios, la mayoría están relacionados con la limpieza viaria, con 125 empleados. La plantilla para la recogida de residuos es de 28 trabajadores y para los servicios generales son 18. A la nueva concesión pasarán equipos y máquinas pendientes de amortizar por un importe de 1,2 millones de euros y la nueva empresa concesionaria tendrá que hacer una inversión de 7,4 millones en la adquisición de nuevos equipos, un gasto que se amortizará durante los once años que dura el contrato. La mayor parte del coste anual que tiene el servicio se lo lleva el personal, según las estimaciones que se hacen en el pliego técnico del concurso, el importe anual es de 6,1 millones de euros.

Otras mejoras que se introducen en el servicio, según se destacó por el ayuntamiento cuando se anunció la propuesta de adjudicación a Valoriza, es la colocación de más papeleras con compartimentos para envase, papel y orgánicos y un centenar de sanecan para los excrementos caninos.