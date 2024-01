El aborto vuelve al tablero político de Cáceres

El aborto vuelve al tablero político cacereño tras el enganchón entre el socialista David Holguín y el representante de Vox, Eduardo Gutiérrez, en el consejo rector del Instituto Municipal de Asuntos Sociales. Este tema cobró importancia cuando Gutiérrez presentó en la sesión plenaria celebrada en noviembre una moción en la que exponía medidas como la creación de un programa municipal de apoyo a la vida y a la maternidad, impulsar una ayuda a las adolescentes y a sus familias, promover convenios de colaboración como la Fundación Provida o Red Madre, la creación de una ayuda a la natalidad y ofertar cursos para facilitar la reinserción laboral de las mujeres que han sido madres.

Con respecto a ello se pronuncia el líder de Vox en la ciudad, Eduardo Gutiérrez: «Nosotros en cuanto al aborto somos muy claros, somos respetuosos y defensores a ultranza de la vida desde el momento de su concepción hasta la muerte natural. Consideramos que nadie puede decidir cuando una persona tiene que morir y que nadie puede intervenir a un ser vivo que esté gestándose en el útero materno. No consideramos el aborto como una opción, pero somos respetuosos con la legislación vigente. Y me reitero, no tratamos de imponer charlas antiabortistas, sino explicativas y orientativas».

A esto responde la concejala por Unidas Podemos en el consistorio cacereño, Consuelo López. «Digan lo que digan, lo que pretenden es dar charlas antiabortistas en los institutos, tan sólo hay que ver la exposición que hizo en el pleno de noviembre. Encima fomenta convenios con asociaciones como Red Madre o Provida, esto lo dice todo», indica. «Son charlas antiabortistas, claramente. Son informativas, pero cuentan las contraindicaciones físicas y psicológicas que tiene abortar. Creo que están incentivando a que niñas adolescentes sigan adelante con embarazos no deseados y haciendo un alegato en contra del aborto», coincide la portavoz socialista Belén Fernández.

El portavoz del Gobierno de Cáceres dio su opinión tras aquel pleno sobre la moción de Vox y lo dejó claro: «No era una moción contra el aborto. Este equipo va a estar al lado siempre de la libertad de las mujeres para decidir y de las extremeñas que quieran ser madre. Y, por supuesto, respetamos también la decisión de aquellas que libremente deciden no serlo». Defendió también que el apoyo del Grupo Municipal Popular se debió a su interés por fomentar la natalidad en la ciudad y de prestar apoyos a las mujeres que deciden ser madre y formar una familia en nuestra tierra.

Ayudas a la natalidad

Esta medida para impulsar que el número de nacimientos en la ciudad aumente también es criticada por los partidos políticos de la oposición. Belén Fernández reprocha que se intente dar una cuantía de 500 euros y no se opte por buscar otras soluciones para las familias que pretenden tener hijos. «La gente lo que quiere es tener garantizado el trabajo y la vivienda, no dar un cheque nominativo. Eso no es un elemento motivador», cuenta. Gutiérrez relata que «hemos visto que en otras ciudades ha tenido un efecto positivo».

Otro de los puntos que critica la representante de la formación morada, Consuelo López, es la reinserción laboral tras el embarazo propuesto por Vox: «Cuidado con esto. ¿Desde cuándo una mujer lo necesita? Lo que debemos hacer es aumentar el período de la baja maternal para que pase más tiempo con su hijo y luego incorporarse normalmente a su trabajo. Parece que hablamos de presos». Eduardo Gutiérrez aclara que «es una medida para las mujeres que pasan mucho tiempo apartadas de su puesto y necesitan actualizar su conocimiento y preparación».