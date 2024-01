Cautela en los institutos de Cáceres ante las charlas sobre el aborto

Los centros de Educación Secundaria Obligatoria de Cáceres mantienen la cautela ante la aprobación de la medida propuesta por Vox -y aprobada en el pleno municipal el pasado mes de noviembre- por la que se impartirán charlas para informar sobre el aborto a los adolescentes. Pero, ¿qué opinan los institutos de la ciudad sobre esta medida? La mayoría no eran siquiera conocedores de que se pondrá en marcha ni en lo que consistirá.

El líder del Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Cáceres, Eduardo Gutiérrez, cuenta que «estas charlas van a salir adelante 100%», pero aún está pendiente una reunión con el equipo de Gobierno local para conocer en qué fecha iniciarán: «No sabemos ni en qué institutos se podrá realizar, pero pronto habrá contactos».

El director titular del colegio San Antonio de Padua, Juan Carlos Moya, cuenta que «en el centro perseguimos una educación integral desde una percepción humanista y cristiana, cuyo valor fundamental es la vida». Asegura que el consistorio aún no se ha puesto en contacto con ellos: «Cuando nos avisen, escucharemos la propuesta y actuaremos». Relata también que ya tratan el tema afectivo-sexual durante las clases. «Tenemos un enfoque total del amor y de la cultura como tal. Dentro de ello, el tema del aborto es una pequeña versión de todo lo que tratamos», indica.

Los colegios públicos de la ciudad inciden en que la educación sexual se trabaja desde las tutorías y con los orientadores del centro. Concretamente, el director del instituto Ágora, Martín Garay, cuenta que se mantienen reuniones semanales con los alumnos durante las tutorías, aunque quizá no sea lo más efectivo: «Se destina una hora a la semana para tratar este y otros muchos temas entre los alumnos de la ESO». En bachillerato no disponen de este tiempo para tratar este tipo de temas. «También se realizan charlas fuera de las tutorías, pero no recuerdo que se haya celebrado una recientemente. Vería adecuado impartirlas para adolescentes, siempre y cuando la información no estuviese sesgada. Queremos que conozcan los pros, pero también los contras», finaliza.

Las charlas a los adolescentes en los institutos sobre el aborto se realizarán tras la aprobación de la medida en pleno municipal, pero habrá que esperar unas semanas para conocer cuál será su contenido exacto y en qué centros se impartirán.