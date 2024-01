Pescueza: el pueblo que se niega a bajar la persiana

Teodoro Llanos González cumplirá el próximo 10 de marzo 87 años. Fue uno de los impulsores de la Asociación Amigos de Pescueza, que puso en marcha el proyecto ‘Quédate con nosotros’ (con 57 socios fundadores) porque se negaba a abandonar su casa y su pueblo cuando llegase a una edad provecta, como la que tiene actualmente. Y tampoco quería que los de su generación tuvieran que abandonar este municipio que tiene poco más de 150 habitantes censados.

Ahí reside la clave de este proyecto: los pescozanos y pescozanas quisieron acabar con esa dinámica de cerrar la casa del pueblo cuando los progenitores se hacían mayores e irse a vivir con sus hijos a otras poblaciones más grandes. Han sabido hacer comunidad, cuidarse y mantener un pueblo vivo, que no quiere bajar la persiana y quiere mirar de frente a la despoblación para frenarla en seco.

De hecho, Teodoro fue el primer presidente que tuvo la asociación y este viernes ha sido uno de los protagonistas del acto de protesta ‘Defiende Pescueza’, que se ha articulado como un mini festivalino (si es que se puede reducir aún más el conocido como festival más pequeño del mundo) para reivindicar la continuidad de dos de sus proyectos señeros, que han saltado al foco nacional en numerosas ocasiones, por su singularidad: el Festivalino y 'Quédate con nosotros'. Proyectos que han conseguido el respaldo de nombres propios como el líder del grupo Revólver, Carlos Goñi, que ha apoyado con su presencia esta iniciativa. “Yo vivo en un pueblo de 220 habitantes y conozco bien la realidad rural y este sitio me parece especial. Me gusta todo lo que conlleva rodearse de personas de verdad. Aquí la vida es real, de verdad; sin imposturas”. Goñi reside en un pueblo que se llama Gascones, cerca de Buitrago de Lozoya y a 100 kilómetros de Madrid, en las faldas de la Sierra de Guadarrama. “Lo importante es la gente que hay aquí detrás más allá del festival en sí. Es una putada que les hayan ventilado 70.000 euros por un lado y 10.000 euros por otro”, asegura en referencia a la ausencia de subvención de la Junta de Extremadura. 70.000 euros para el colectivo que gestiona el centro asistencial y 10.000 euros del área de Juventud para el Festivalino.

Carmena: “La edad es un tesoro porque es una conquista”

La alcaldesa socialista de Pescueza, Agustina (Tina) Fernández, actual directora del Festivalino, lo tiene claro: “Estamos reivindicando algo justo y es un orgullo que un pueblo tan pequeño esté en el mapa. No nos pueden abandonar así al mundo rural. Son dos proyectos que han recibido varios premios a día de hoy y que tienen mucho trabajo detrás. Lo que da pena es que la Junta no valore lo que se hace en un pueblo pequeño”. No obstante, la alcaldesa asegura que el Festivalino “se va a hacer sí o sí, porque ya son muchos artistas los que se han puesto en contacto con nosotros para decirnos que vendrán a tocar gratis si hace falta. Y este festival saldrá adelante con o sin esa ayuda institucional”.

También se ha acercado hasta Pescueza la ex ministra de Asuntos Sociales (con Felipe González) Matilde Fernández: “Estoy aquí por vuestra lucha y porque hay que ganarla. Y pondremos el esfuerzo que sea necesario para ganarla”. Fernández ha llegado acompañada de miembros de la Asociación contra la Soledad y ha deslizado algún dardo a la Junta de Extremadura, “a quienes gobiernan ahora en Extremadura”. La ex ministra les ha transmitido que “el primer mandamiento de la política es mantenerla en el tiempo; no vale diseñar un proyecto y luego dejarlo morir. Lo menos que usted tiene que hacer es respetar lo que otros crearon; aunque tienen el derecho a evaluarlo, por supuesto. Pero no a eliminarlo de un plumazo sin plantear alternativas”, ha matizado sobre la supresión de la ayuda de 70.000 euros al proyecto.

La ex ministra Matilde Fernández pide a los dirigentes regionales que “no sean nepóticos” y que “no entren como elefante en cacharrería”

La ex ministra ha instado a los gobernantes regionales, sin mencionar nombres, a que no sean “nepóticos”, a no “eliminar algo simplemente porque no les gusta”, porque “las estadísticas nos dicen que el 88% de las personas quieren vivir en su casa cuando se haga mayores. Y si no, al lado de su casa. No se puede llegar como elefante en cacharrería;,hay que proponer alternativas”, insistía la ex ministra y psicóloga, criticando también que “en este país falta un plan estratégico contra la soledad. Porque la gente que se siente sola va más a su médico de familia, va más a urgencias y ahí se produce un coste mayor”. En esta línea, Fernández ha insistido en que “hay que prevenir el mal del siglo XXI: la soledad, para hacer políticas preventivas y gastar menos; gastar mejor”.

Carlos Goñi califica de “putada que se ventilen 70.000 euros de subvención por un lado y 10.000 por otro”, en relación a las ayudas al proyecto de cuidado de mayores y al Festivalino, respectivamente

“Yo siempre digo que una pastilla menos y un concierto más; una pastilla menos y una obra de teatro más”. Incluso ha llegado a cuestionar el gasto en infraestructuras: “Por qué tanto Guggenheim plateado y tantos puentes si debemos estar dotando a los grandes servicios públicos de personal suficiente…”.

Carmena contra el edadismo

Finalmente, la ex alcaldesa de Madrid Manuela Carmena no ha podido estar presente en el acto por motivos de agenda (regresaba de un viaje a Barcelona), pero sí ha participado a través de una conexión en directo desde su casa madrileña.

“Este proyecto debe continuar porque lo necesitamos. Es un proyecto tan bueno y sensato no se puede acabar, pero hay riesgo de haceros pasar dificultades por enfrentamientos políticos que no tienen sentido; que sólo sirven para restar”. Así ha mostrado Carmena su apoyo al programa del cuidado de mayores. La ex regidora madrileña ya participó en el Festivalino en una pasada “edición intergeneracional” tras la pandemia de covid.

Rozalén: “Nos da mucha pena que se eliminen ayudas que hacen tanto bien a lugares como este. Pedir por favor que se haga una revisión por la dignidad de las personas mayores y por la cultura”

En su intervención, Carmena ha realizado una oda a la edad, a cumplir años y a hacerse mayor. “La edad no puede estar vinculada al estancamiento ni a reducir al mínimo la vida. La edad es un tesoro porque es una conquista. Siempre se entendió la edad en pauta negativa y no se comprende todo lo que la edad puede aportar a la sociedad, porque se piensa que somos casi un lujo para esta sociedad desarrollada. Pero lo cierto es que nuestras vivencias hacen que tengamos un capital extraordinario de conocimiento, que es necesario para esta sociedad y que queremos compartir”.

En esta línea, Carmena ha reivindicado “el activismo de la edad; una gran tarea en la que tenemos que profundizar. Hay que añadir vida a los años y no años a la vida, sorteando una actitud de estancamiento, de paralización”, al tiempo que ha finalizado instando al Gobierno central a crear un “observatorio sobre la vejez activa”.

Un modelo único

“El modelo Pescueza es único y desde la asociación lo hemos pretendido exportar y que se pueda realizar en otras localidades; por esa singularidad en los cuidados a los mayores, el retraso en la institucionalización y el acompañamiento a la soledad no deseada”, expresa a el Periódico Extremadura Cristina Iglesias Fernández, actual presidenta de la asociación, sobre el hecho de retrasar, incluso evitar, que los mayores tengan que ingresar necesariamente en residencias geriátricas.

Cifuentes (Celtas Cortos): “El Festivalino es un lugar de encuentro para compartir piel con piel entre artistas y público en la España vaciada. Es lamentable que se corte el apoyo a este festival”

Iglesias narra a este diario cómo se ha dado esa negativa inicial a seguir subvencionando al colectivo. Una negativa que ellos dicen que hunde sus motivos en colores políticos. “No somos ninguna asociación política, ni estamos vinculados a ningún partido. Esto es una aventura voluntaria; ofrecemos nuestro tiempo y esfuerzo con un solo objetivo: humanizar los cuidados y luchar por nuestros mayores”.

Según la actual presidenta, ese recorte ya se nota en el personal de asistencia: “Contamos con 10 trabajadores que son el alma de la asociación y el motor para que los abuelos estén bien cuidados”. Pero la falta de esa subvención supone que “hemos tenido que dejar de contratar a profesionales como psicólogos, terapeutas ocupacionales, dinamizadores deportivos y auxiliares que estaban incluidos en ese proyecto”.

Apunta que se mantuvo una reunión con la dirección del Sepad el pasado 15 de diciembre. Previamente, “Abel Bautista había acusado a la asociación de ser un chiringuito del PSOE", en alusión al Consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social. "Le pedimos una reunión para explicarles que no éramos ninguna asociación política, ni con ánimo de lucro. Y la directora del Sepad [Estrella Martinez Lavado] nos transmitió que no iba a concedernos esa subvención porque se daría una ayuda al ayuntamiento, pero la singularidad de nuestro proyecto es que somos libres. No queremos que nos tutele ningún ayuntamiento ni ninguna empresa”.

Al acto de este viernes han asistido varios políticos del PSOE, como el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, y la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, los vicepresidentes provinciales Esther Gutiérrez y Luis Fernando García Nicolás... y numerosos alcaldes de la zona. Morales ha manifestado a este diario que “Pescueza puede estar tranquilo porque la Diputación va a seguir ayudando al Festivalino. Porque este es un modelo que funciona y que es ideal para combatir la despoblación. Un pueblo que ha aumentado su población como consecuencia de estos proyectos”.

“Hace falta menos palabrería menos discurso y más realidades como esta. Si las administraciones públicas restamos apoyo, pues fracasamos como modelo político. Yo puedo interceder con la consejera de Cultura, Victoria Bazaga, para intentar hacerles ver que algo que funciona no se puede cambiar. pero no por los políticos de un color u otro, sino por la gente y los mayores y la cantidad de artistas que refrendan esto”.

Entretanto, la Consejería de Cultura manifesta que "ya se ha trasladado a la alcaldesa que la Junta seguirá apoyando el Festivalino. Está incluida en los Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx) una subvención nominativa de 15.000 euros por parte de la Secretaría General de Cultura. Por parte del Instituto de la Juventud se están estudiando posibilidades de financiación".