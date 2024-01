El número de hipotecas desciende pero Cáceres tira de ahorros y compra pisos

La constitución de hipotecas de viviendas descendió en un 24% en la provincia de Cáceres en los once primeros meses de 2023 en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior, conforme a los datos que publicó el pasado jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE). Fueron 1.785 operaciones entre enero y noviembre pasados frente a las 2.355 de ese mismo periodo en 2022.

En noviembre fueron solo 81 las nuevas hipotecas ligadas a estos inmuebles que se firmaron en Cáceres, lo que supone una bajada del 65,7% respecto al mismo mes del año anterior, mientras que en la región la caída se sitúa en un 41,1%.

Respecto a la compraventa, no tiene un descenso porcentual igualitario en relación con la constitución de hipotecas, aunque baja un 4,5% en los once mese previos. Ángel Martín, trabajador de la inmobiliaria TuKasa, enfatiza que "no siempre que una persona compra una vivienda se avala con estos préstamos". De hecho, insiste en que pese al descenso "hay muchos inversores que están comprando". Ana Criado, compañera de profesión y empresa, añade que "el 30% o el 40% de los domicilios que se adquieren se realizan con fondos propios", lo que popularmente se define como pago con dinero al contado.

Unas declaraciones que suscriben desde la empresa Brau, ligada al sector inmobiliario, donde trabaja Cristina Román. Estas inversiones se realizan para sacar beneficio económico, puesto que, como destaca Román "te van a dar una rentabilidad de 600 o 700 euros", en relación a los inmuebles comprados para su posterior alquiler. En cuanto al tipo de comprador, ligado a los modelos de crédito que solicitan, "algunos piden hipotecas, pero la mayoría tienen el dinero", marca Román.

Se trata de unas compras basadas en la incertidumbre del comprador con sus ahorros, según apunta Mercedes De La Montaña, agente de M&M. "La gente no sabe qué va a pasar con su dinero, si va a seguir en el banco o no, vamos, que temen a un corralito". En contraposición a las personas que no busca la adquisición de domicilios ligados a hipotecas y se fija en los alquileres, De La Montaña, determina que "ahora buscan alquiler y no tenemos, pero si te fijas están tan altos que casi les compensa más hacer hipoteca".

Una idea que suscribe Alfonso Calle, vecino cacereño que da su visión a El Periódico Extremadura después de observar los anuncios colocados en la cristalera de la inmobiliaria con los de distintos pisos ofertados y sus precios. Calle puntualiza que ya terminó de saldar sus dos hipotecas tras 35 años de espera, una enmarcada en el tipo variable y otra en el fijo.

Desde su punto de vista, si tuviera que escoger "antes de entrar en un alquiler, viendo sus precios, prefiero meterme en una hipoteca", aunque entiende la imposibilidad para algunos por los requisitos, puesto que, hay que disponer de una cantidad monetaria previa.

Entretanto, y a propósito del importe ligado a la vivienda hay quien se pregunta: "¿Cómo pueden ser los pisos tan caros en Cáceres?". Lo hace Pedro Antonio Castro, interesado en los precios coste de los inmuebles. Su hija quiere adquirir un piso en la capital cacereña. Un factor monetario que choca con la comparación que Castro realiza sobre la localidad de O Milladoiro, situada a pocos kilómetros de la capital de Galicia (Santiago de Compostela). Unos importes que no entran en su raciocinio en base a que la mayoría de la población de la ciudad "trabaja como funcionario o en el pequeño comercio".

Factores del descenso

Una caída en la constitución de hipotecarias ligadas a la vivienda que, a su vez, están afectadas por los tipos de interés. Estos costes monetarios, aportados por el INE a nivel nacional, están envueltos en dos modelos. Por una parte, el variable, que se sitúa en 3,03 en el mes de noviembre de 2023 (con un incremento de 0,89 puntos respecto al porcentaje del mismo periodo pero del año anterior) y por el otro, el carácter fijo que se ubica en 3,53 (con un incremento de 0,71 puntos basándose en la misma referencia de tiempo).

Tipos de interés sobre los que Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE), comunicó la "probabilidad" de alcanzar acuerdos necesarios con el consejo de gobierno de la institución monetaria para bajar los tipos de interés en verano. A pesar de que Lagarde reconoció la existencia de incertidumbre y señaló que "algunos indicadores no están anclados en el nivel en el que nos gustaría", en declaraciones para Bloomberg TV en el marco del Foro de Davos.

Unos descensos que no se han producido tras la primera reunión del instituto monetario con sede en Frankfurt (Alemania). El BCE cumple con lo esperado y mantiene los tipos de interés en el 4,5% y en relación con sus próximas decisiones afirman que "continuará aplicando un enfoque dependiendo de los datos". Pocos días después de pronosticar la bajada de tipos de interés en el periodo veraniego, Christine Lagarde, insistió en que es "prematuro" el recorte de dichos tipos.

Los pronósticos

Tras las incógnitas en relación a la fecha asignada para el descenso, Jaime Rubio, técnico regional de la Asociación para la Defensa de los Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de Extremadura (Adicae), determina la imposibilidad de conocer "si realmente bajaran los tipos de interés o no cuando llegue el verano" puesto que "no tenemos una bola de cristal", bromea Rubio. Aunque realza los problemas de las subidas "que se han prolongado a lo largo de año y medio" y como consecuencia directa en el "encarecimiento de las cuotas hipotecarias de los consumidores tanto de Cáceres como del resto de España" que llegan a "asfixiar". Esto provoca que los usuarios afronten la situación con un gasto de los "ahorros que mantenían acumulados en sus cuentas bancaria".

La subida de tipos "debería tener un reflejo en las cuentas de ahorro" y, en consecuencia, "las entidades bancarias de este país no están remunerando debidamente los ahorros de los consumidores acorde a la subida de tipos", enfatiza Rubio. Son situaciones que desde Adicae quieren abordar con dos peticiones, por una parte, que "las entidades bancarias cumplan con lo establecido remunerando debidamente las cuentas de ahorro y deposito de los consumidores" y, por otra parte, solicitando a los poderes públicos el desarrollo de "unas políticas enfocadas a la ampliación del parque público de viviendas, como el desarrollo normativo de una ley de vivienda acorde".