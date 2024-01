«El camino no pasa por subir los impuestos y que el ayuntamiento no haga nada»

Su etapa como edil en el Ayuntamiento de Cáceres, que la inició en junio de 2023, es su segunda en una entidad local. Antes ya había pasado por el consistorio de Béjar, donde estuvo tanto en el gobierno local como en la oposición. Es uno de los concejales del equipo de Rafael Mateos que más atribuciones tiene. Es el portavoz y a sus delegaciones iniciales de Economía y Hacienda, Empresas y Relaciones con la Universidad ha sumado recientemente la de Turismo. En los siete meses que se lleva de mandato le ha tocado tramitar una rebaja en el IBI, que al final no será efectiva hasta 2025, la elaboración de los presupuestos, que inicialmente se aprobaron antes del 31 de diciembre, y ser el interlocutor del gobierno local, en minoría, con los grupos de la oposición. Por su juventud, 30 años, y por las responsabilidades que acumula es el concejal con mayor proyección ante un futuro relevo de Mateos al frente de una candidatura del PP.

Pregunta: -¿Qué diferencias encuentra entre su etapa en el consistorio de Béjar y la que inició en junio en el de Cáceres?

Respuesta: -La diferencia es de magnitud. Béjar tiene menos habitantes. En Béjar su presupuesto rondaba los 12 millones, mientras que el de Cáceres es mayor. No es tanta la diferencia en cuestiones del día a día, al final los problemas de los ayuntamientos son similares, sino más bien de magnitud, ya que en Cáceres todo se multiplica.

P: -¿Dejó su labor en la Facultad de Derecho o sigue manteniendo alguna relación con su puesto de profesor de Derecho Administrativo?

R: -En la universidad estoy en excedencia forzosa por ocupación de cargo público y realizo mi tesis doctoral en el área de Derecho Administrativo de la Universidad de Extremadura.

P: -Se nota que estuvo en el club de debate en la universidad. Se defiende en las controversias en el pleno de la corporación, es crítico cuando toca con la oposición sin ser combativo y es correcto y explicativo, aunque le pongo un pero, ¿no cree que a veces concreta poco?

R: -Supongo que según la percepción de cada uno. Es verdad que me considero, y además lo intento, una persona de grises. Huyo siempre del blanco y el negro y en todos los aspectos de mi vida intento entender los matices. A lo mejor por eso puede parecer que en ocasiones no soy suficientemente concreto. Pero pienso que en el medio suele estar la virtud y a veces con entender las cosas desde una posición que es intermedia puede parecer que no se es todo lo claro que se debiera.

P: -¿Por qué asume ahora la Concejalía de Turismo? Ya es el portavoz del gobierno, el concejal de Economía y Hacienda y también el de Empresas y Relaciones con la Universidad, ¿no le parece ya demasiado sumando ahora Turismo?

R: -Es verdad que es mucho trabajo, pero tampoco es mucho más que el que tienen otros compañeros. Hay concejales como el de Infraestructuras que también lleva Contratación, que son dos delegaciones que tienen mucho peso.

R: -¿Será concejal de Turismo hasta el final de la legislatura?

P: -Yo espero que sí.

P: -Se lo pregunto porque ahora entrará una nueva concejala (Noelia Rodríguez) en sustitución de Raquel Preciados y habrá una redistribución de funciones

R: -La tiene que haber, pero yo espero que las delegaciones que tengo las mantenga hasta el final del mandato porque me hace ilusión, son dos ámbitos en los que yo ya había trabajado (fue concejal de Economía y Turismo en Béjar) y hay mucho margen para poder aportar.

P: -Usted es también el interlocutor con los grupos de la oposición cuando toca negociar, ¿qué tal es su relación con ellos y qué tal es su relación con Eduardo Gutiérrez, portavoz de Vox, partido que hasta ahora les ha apoyado en los asuntos principales que han afrontado en lo que llevan de mandato?

R: - Mi relación es igual de buena con Belén Fernández (portavoz del PSOE) que con Consuelo López (portavoz de Unidas Podemos) y Eduardo Gutiérrez. Creo que los veinticinco concejales del ayuntamiento hacen un buen trabajo, cada uno desde su posición política, y creo que los portavoces de la oposición también hacen un buen trabajo. Les tengo que agradecer la predisposición que hasta ahora muestran todos en atender al alcalde o a este portavoz cuando les he llamado y en manejar la información con seriedad.

P: -¿Por qué al día siguiente de la moción de Vox que apoyaron sobre las ayudas a la natalidad y las charlas en los institutos sobre al aborto y sus secuelas quiso dejar muy claro que Vox no forma parte de facto del gobierno del PP?, ¿por qué esa reacción tan inmediata?

R: -Porque es la realidad, son los hechos. Aquí hay una cosa muy clara, el PP podía haber gobernado con Vox y el alcalde Rafa Mateos optó por hacerlo en minoría. Cada uno es consecuente de sus actos y nosotros tenemos que ser consecuentes con los nuestros, que es un gobierno en minoría y eso hay que clarificarlo para lo bueno y lo malo. Creo que conviene saber en qué posición está cada uno y el gobierno, para lo bueno o para lo malo, es un gobierno en minoría.

P: -¿Habrá cambios en esa situación durante el mandato?

R: -No me corresponde a mí esa decisión, pero yo entiendo que hasta ahora, tal y como está gobernando el equipo de gobierno del PP, se respalda la decisión que adoptó el alcalde, que es la de un gobierno en minoría. Los hechos respaldan esa decisión.

P: -¿Por qué no se ha podido aplicar la rebaja del IBI en 2024? Y no me diga que por la alegación del PSOE porque con cualquier alegación, de quien fuera, no hubiesen llegado porque se aprobó inicialmente con los plazos muy justos.

R: -Es un conjunto de muchos factores. Es verdad que cualquier otra alegación podía haber influido, pero es cierto que el PSOE sabía que los informes a su alegación eran desfavorables, hubiese ayudado de manera ineludible que el PSOE, teniendo conocimiento de que la alegación no era respaldada por los servicios técnicos y jurídicos, hubiese retirado la alegación para haber podido llegar. Podíamos haber trabajado con plazos más amplios, pero no era sencillo. La modificación de una ordenanza se lleva a cabo en el último trimestre del año, uno no puede iniciarla en julio o agosto porque no conoce aún la evolución del presupuesto. También es cierto que influyó no conocer los datos de participación en los tributos del Estado, no sabíamos en qué margen nos íbamos a mover dentro de la recaudación del ayuntamiento. Todo eso hizo que la modificación se viese postergada en el tiempo. Pero yo también quiero poner el énfasis en la voluntad de acuerdo del gobierno, nosotros, aún con un informe desfavorable hacia la alegación del PSOE, hemos tenido a bien la consideración de retrotraer las actuaciones y volver a convocar el Consejo Económico y Social de manera que los sindicatos puedan aportar.

P: -¿Cómo será la rebaja del IBI que quieren aprobar en 2024 para aplicarla en 2025?, ¿bajarán el tipo al 0,70?, ¿se aplicará la bonificación por la instalación de placas fotovoltaicas?, ¿bajarán el tipo impositivo del 1% que se aplica en los bienes inmuebles con un valor catastral superior a 350.000 euros?

R: -Retomaremos la bajada del tipo urbano y rústico. A partir de ahí vamos a estudiar otras posibilidades. Las dos cuestiones más inmediatas son la bonificación de las fotovoltaicas, que es algo que nos demandan y que nos llegan escritos de contribuyentes que lo solicitan, y la bajada de ese tipo especial del 1%, es de justicia replantear esa medida, que lo intentemos rebajar y ayudar al sector empresarial, tenemos que ver el margen que tenemos. Pero si hay margen, merece la pena ese esfuerzo.

P: -En el programa del PP se promete la bajada de otros impuestos, ¿bajarán IAE, ICIO, Vehículos y Plusvalía?

R: -En la pasada legislatura no se hizo una reforma fiscal de calado y lo que se modificó fue para una mayor carga fiscal al ciudadano. No se mejoraron los servicios, pero sí se subieron los impuestos. Y eso no lo compartimos, no se pueden incrementar los impuestos y que eso no revierta de manera positiva en la ciudad. Adquirimos el compromiso de llevar a cabo esa bajada de tributos y creo que el impuesto de Vehículos merece también ser estudiado.

"Dijimos que íbamos a hacer una revisión de todas las ordenanzas del ayuntamiento, en aquellas en las que haya margen para aplicar una rebaja fiscal, lo haremos»

P: -¿Y el resto de tributos?

R: -Dijimos que íbamos a hacer una revisión de todas las ordenanzas, en las que haya margen para una bajada fiscal la haremos. Habrá otras que simplemente habrá que actualizarlas y con actualizarlas no quiero que se piense en un incremento, sino una actualización que muchas veces es de carácter técnico. Es importante hacer una revisión sosegada y, sobre todo, en conjunto.

P: -Pero cuando se habla de actualizar una ordenanza casi siempre conlleva un incremento de la tasa o tributo.

R: -Nuestra intención no es ese tipo de actualización, sino ver cuestiones de carácter técnico y si es necesario. Hay que hacer un debate serio. Había una cuestión del IBI que es necesaria y el 1% es también necesario abordarlo cuanto antes, luego habrá que ir viendo otras cuestiones.

P: -¿Cuándo empieza la gestión de Valoriza?, ¿cuánto puede subir la tasa porque los costes serán mayores? y ¿cuánto subirá la tasa cuando en 2025 se tenga que aplicar la ley de residuos y suelos contaminantes?

R: -Tenemos de plazo todo 2024 y estamos a la espera de lo que nos indique el área y el servicio correspondiente. El concejal y el jefe del servicio están sobre ello ya y lo que les hemos pedido es saber si hay que abordar una modificación de la ordenanza y en qué sentido.

P: -El nuevo servicio de basura tendrá un coste mayor con Valoriza, ¿eso se va a repercutir en la tasa?

R: -Eso es lo que ahora el jefe del servicio con el concejal tendrán que ver.

P: -Uno de los nuevos ingresos previstos en el presupuesto de 2024 son 800.000 euros de los intereses que generen los depósitos financieros del ayuntamiento, ¿cómo se hace esa estimación tan elevada si en el presupuesto de 2022 se calcularon solo 7.000 euros?

R: -Hay un informe de Tesorería que se pasa a la Intervención, que contrasta esos datos y después se hace el presupuesto. Ellos prevén esos ingresos por los tipos de interés, que están altos, y creen que dado como está la situación del ayuntamiento con las distintas entidades bancarias nos íbamos a ver beneficiados con ingresos por esa cantidad.

P: -Luego está el ingreso que se prevé del impuesto de Plusvalía, para el que calculan dos millones, ¿cómo es posible esa estimación cuando en 2022, por ejemplo, solo se han reconocido derechos de ingresos por valor de 766.000 euros?

R: -Porque queda una parte importante de liquidar del año 2023, que sumado a la del año 2024 nos iba a permitir tener un mayor margen.

P: -Quieren bajar el IBI, pero este año ha sido el incremento de ingresos por la cesión del IRPF uno de los factores que ha permitido cuadrar las cuentas, ¿cómo se explica que desde lo local se quiera reducir la tributación pero luego se aprovecha el incremento que hacen otras administraciones, como el Estado?

R: -Ese incremento no depende de nosotros. Pero, en cualquier caso, aquí hay un discurso de que a menor recaudación menos servicios públicos y, sin embargo, hace dos años el PSOE subió los impuestos y yo no vi una mejora en ningún servicio público. La clave no está en recaudar más, sino en gestionar mejor. No creo que el camino pase por incrementar impuestos y que el ayuntamiento no haga nada. Hay que intentar incentivar la economía de las familias y a la vez hacer una gestión sostenible de los recursos públicos y para eso muchas veces se trata simplemente de cuadrar las cuentas y si hay margen se bajarán los tributos y si no hay margen se quedarán como están. El camino fácil es siempre subir los impuestos, pero hay que pensar si eso es lo justo o lo equitativo en una administración que lo primero que tiene que hacer es el esfuerzo tras estudiar la situación económica.

P: -A lo que me refería es que mientras que el gobierno local lanza un mensaje de bajar impuestos, luego se aprovecha del aumento de la recaudación que obtiene de otras administraciones como el Estado que tiene que ceder una parte al ayuntamiento para su financiación.

R: -Nosotros queremos una financiación justa para Cáceres y Extremadura. Ojalá fuese más justa en nuestro territorio. Pero a partir de ahí nosotros no tenemos margen de decisión sobre la política fiscal que lleva a cabo el Gobierno de España. Nosotros recibimos esos recursos porque nos corresponden y es de justicia.

"Me considero, y además lo intento, ser una persona de grises. Huyo siempre del blanco y el negro y en todos los aspectos de mi vida intento entender los matices, pienso que en el medio suele estar la virtud»

P: -Para el déficit de los autobuses urbano se ha presupuestado la mitad que en el ejercicio de 2022, ¿cómo afrontarán el incremento de ese déficit que se va a producir en cuanto entre en vigor la gratuidad para los menores y la rebaja de los bonos?

R: -Aquí, con el tema del autobús o el tema de los bomberos, ha habido una serie de asuntos que no obedecen a cuestiones políticas. Ahora mismo se recoge una cifra menor en el presupuesto y el déficit será mayor, entonces lo que se tendrá que hacer es incorporar crédito a los presupuestos con una alegación que asigne crédito (es la opción elegida, la entrevista se realizó antes de cerrar la decisión), una modificación o con remanente de tesorería. Ese coste hay que afrontarlo. Si se hubiese incorporado en presupuesto una mayor cantidad para el déficit de los autobuses, eso nos hubiese dado mayor margen de maniobra para decidir sobre el remanente de tesorería. Y a la inversa, si no lo recoges en el presupuesto, cuando llegue el remanente tendrás un margen menor para su gasto. Hay que decidir teniendo en cuenta qué es lo que necesitas con más urgencia. Si hay una serie de obras que comenzar y las incorporas con el remanente, esas obras no pueden continuar más allá que el 31 de diciembre, por eso es mejor que las inversiones que se van a alargar en el tiempo estén en el presupuesto, mientras que el pago de los bomberos, que se va a realizar sí o sí antes del 31 de diciembre, lo puedo hacer con remanente.

P: -Una situación que se repite en las últimas corporaciones es la diferencia con la diputación por el pago del servicio de bomberos, ahora han llegado a un acuerdo, ¿cuánto se pagará en 2024?, ¿no cree que a lo mejor se puede pagar demasiado con el nuevo convenio?

R: -Hemos llegado a un acuerdo para que se deduzcan de lo que nos cobran las contribuciones especiales que recauda la diputación, que es una demanda que este ayuntamiento tenía desde hace tiempo y que por fin refleja el convenio. Es verdad que aumentan algunos de los costes derivado de que el número de intervenciones que se realizan en Cáceres es importante. A partir de ahí lo destacado era llegar a un acuerdo que sea bueno para ambas partes y en este caso se da esto. ¿Puede haber cosas que mejorar? Esto no es inamovible, el convenio puede ser denunciado por cualquiera de las partes. Hay una comisión paritaria que está para eso.

P: -¿Hay una liquidación definitiva de la anualidad de 2024? , en la provisional piden 3,5 millones de euros.

R: -No, no la hay. En el convenio hemos llegado al acuerdo de que en el año 2024 incorporaremos crédito con cargo al remanente de tesorería, pero en 2025, 2026 y2027 lo consignaremos desde el inicio en el presupuesto. Esto no tenía que haber dado lugar a un debate político. Es una cuestión técnica y el ayuntamiento paga siempre sus servicios, no adeuda nada por los bomberos.

P: -¿A cuánto ascenderá el remanente de tesorería?, ¿cómo puede afectar a su gasto que se vuelvan a aplicar las reglas fiscales suspendidas por la pandemia porque en estos años ha sido como un cajón de sastre del que salía crédito para casi todo?

R: -Lo que nos informan los servicios técnicos es que se espera un remanente alto y que en principio esas reglas no afectarían a las cuestiones que están inicialmente previstas financiar con el remanente (déficit del autobús urbano y servicio de bomberos).

P: -En el pasado mandato se suscribió un crédito de 8 millones de euros para inversiones, ¿qué parte no se ha gastado?, ¿se va a ir incorporando al presupuesto de 2024 para financiar nuevas inversiones?

R: -El remanente de tesorería está bien, pero tiene que venir. Pero lo que ya tenemos es un crédito que está generando intereses, vamos a ver qué acciones tomar. Hay dos crédito, uno es el que cita de 8 millones y otro es de 1,5 millones, hay margen y una serie de acciones que se pueden acometer. En torno al 60% del crédito de 8 millones está sin ejecutar.

P: -¿Habrá algún proyecto novedoso que necesite financiación y que pueda salir de este crédito?

R: -Lo que nos marcamos primero en la hoja de ruta fue el presupuesto y después todo lo que haya quedado en el aire, de ideas que corran cierta prisa para estudiar su financiación con el remanente o con el crédito.

P: -¿Se conoce ya qué cantidad de fondos europeos del Edusi se han perdido porque no se han podido contratar las actuaciones proyectadas ni gastar antes del 31 de diciembre? Por un cálculo que hice pueden ser más de dos millones.

R: -Sé que el concejal del área está con este asunto y están trabajando en la valoración total, pero ahora mismo no disponemos de ese dato.

P: -Con 30 años ya ostenta la portavocía del gobierno local, es el más joven en desempeñarla, además tiene una de las delegaciones básicas, Economía y Hacienda, ¿es usted un posible sustituto de futuro de Rafael Mateos?

R: - En absoluto, se lo digo con toda sinceridad, tengo la suerte de ser concejal del equipo de Rafael Mateos y además su portavoz. Mi opinión es que puede haber alcalde Rafael Mateos para rato porque tiene la capacidad de ganarse la confianza de los ciudadanos día a día.