Los conciertos 'Candlelights' iluminarán Cáceres

Los conciertos Candlelights llegan a Cáceres con tres actuaciones en los meses de febrero, marzo y abril. Esta cita se caracteriza por mostrar las mejores canciones de distintas etapas musicales en un espacio donde no hay luz natural, solamente la luz de las velas. La organización ofrece «un ambiente íntimo en un mágico lugar bañado por la luz de las velas, un magnífico programa interpretado por talentosos músicos y la impresionante arquitectura de un edificio icónico de Cáceres».

El Complejo Cultural San Francisco acogerá el 10 de febrero un tributo a Coldplay a las 21.00 horas, el 16 de marzo un concierto en honor a las Cuatro Estaciones de Vivaldi también a las 21.00 horas y el 12 de abril otro a Queen, con dos horas distintas: primero a las 19.00 y luego a las 21.00. Para conseguir una entrada, la empresa precisa que «los interesados pueden apuntarse a la lista de espera y recibirán una notificación cuando salgan a la venta». Los precios de venta dependen de la zona y oscilan entre los 15 y los 33 euros.

El tributo a la banda que lidera Chris Martin será interpretado por Caesarina Quartet y en su programa incluyen canciones como Clocks, Shiver, Speed of Sound, Something just like this, The scientist, Sky full of Stars o Fix you. Los comentarios respecto a estos conciertos son claros: «Velada muy agradable. Merece la pena esos momentos de desconexión centrándote en la música en un precioso entorno» o «Ha sido una de las experiencias más bonitas de mi vida».

Por su parte, el concierto en honor a Antonio Vivaldi lo interpretará String Quartet y tocarán Las cuatro estaciones y La folia.

El último será un tributo a Queen, también a cargo de Caesarina Quartet. Sonarán melodías míticas de la banda como Somebody to love, Another one bites de dust, We are the champions, Who wants to live forever o We will rock you.