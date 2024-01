Bloque C de Cáceres: de "lugar maldito" a revulsivo del barrio

Darle una nueva vida al Bloque C de Cáceres es la cuestión principal que trataron de resolver las diferentes asociaciones envueltas en la reunión del Observatorio para la Convivencia, celebrado en el CEIP Gabriel y Galán de Aldea Moret, antiguo foco industrial de la minería en Cáceres.

Una mesa redonda con extensa participación y una variedad de aportaciones que serán elevadas al ayuntamiento de Cáceres. Diferentes propuestas para la barriada encabezadas por Francisco Tello, presidente del Observatorio para la Convivencia de Aldea Moret, que a través de un sondeo trasladó las cuatro peticiones del alumnado del centro donde se realizó el coloquio. Una lista de preferencias relacionadas con el ámbito del ejercicio físico, encabezada por un polideportivo para la zona alta, un parque infantil con diferentes elementos de recreo y zonas verdes, un centro cultural deportivo para el ocio y la convivencia intergeneracional o pistas deportivas.

En cuanto a propuestas de otras organizaciones participantes con un carácter más ligado al panorama social, la Fundación Sorapán de Rieros, aboga por un "ocio sociable, lúdico, saludable y guiado", una propuesta que está apoyada en la actualidad, puesto que, "no hay un ocio en el barrio con estas características que envuelva a todos los rangos de edad".

Un centro cívico con ludoteca, es otra de las demandas enmarcadas dentro de las iniciativas sugeridas por Inmaculada Márquez, en representación de la Fundación Secretariado Gitano,basada en la situación estudiantil de los de alumnos que "no tienen entornos vitales para poder dedicarle tiempo al estudio". Otras medidas señaladas,aunque con menor influencia para dicha organización son un parque, un centro comercial o una residencia de mayores.

Este último destacado por Marian González, residente en la Farmacia y ortopedia de Aldea Moret, que a través de una encuesta formalizó las solicitudes trasladadas por los vecinos y clientes en "un 70% un centro de día para mayores, una sede policial 24 horas en un 20%, mientras que, el 10% restante propone una biblioteca para mayores y niños donde poder compartir el tiempo y seguir formándose".

María José Pulido, representante del Plan de Refuerzo, Orientación y Apoyo (PROA), destaca la importancia de no duplicar centros en Aldea Moret "ya tenemos pabellón y un centro cívico en el barrio" recalcó. Aunque bajo su criterio el derrumbe del edificio es un beneficio, dado que, Pulido definió el antiguo Bloque C como "un sitio maldito dado que nadie quería ir" y ,por lo tanto, es un cambio que abre "un cielo de esperanza e ilusión". Su iniciativa demanda un proyecto sostenible tanto económicamente como en tiempo, que sirva para diversificar la población y romper con el estigma que tiene toda la barriada.

Un derrumbe que no agrada a todos por igual, uno de sus detractores es Francisco Luis López, miembro de la Asociación Minas Aldea Moret, que remarca la posibilidad de reparación (ahora recosntruccion) de un edificio con un uso fluido que esté relacionado con la terapia de enfermos.

En lo que respecta a las propuestas de temáticas educativas, otro de los puntos claves de la reunión. El párroco de la zona, Miguel Ángel González, centra el interés del barrio en un centro formativo de FP que dé futuro laboral a los jóvenes de la zona y al mismo tiempo transmita vida a la barriada. Un tipo de propuesta que Francisco Tello subraya "ya se elaboró, pero por determinadas circunstancias no salió a la luz".

Una idea similar es la aportada por José Manuel Rayo, trabajador de la Asociación de Universidades Populares de Extremadura, valoró a título personal un plan "que beneficiase al colegio, por ejemplo, un centro complementario".

Dentro de la misma materia educativa, pero enfocado en una perspectiva residencial Carolina Tovar , representante de la Asociación Iter-Renacimiento, marcó como idea, la creación de una residencia universitaria "con precios más asequibles". A su vez, esta propuesta conllevaría una implicación estudiantil, "una entrada de gente joven al barrio que además aportarían y relizarían proyectos de intervención social para poder pertenecer a dicho centro". Una iniciativa que Carolina Tovar sitúa como "integradora, innovadora y creativa", aunque no original porque está fundamentada en el complejo residencial universitario Flora Tristán situado en el barrio de las 3.000 viviendas de Sevilla.

María Isabel Guerrero, inspectora del centro educativo, secundó todas las propuestas marcadas, pero enfatizó la importancia de realizar "algo que haga venir a la gente del resto de zonas de Cáceres al barrio para quitar el estigma social que tiene". Avaló la propuesta de las pistas deportivas destacando que si "hay padres que llevan a sus hijos a los campos de fútbol de Pinilla pueden traerlos aquí".

La visión del ayuntamiento

Una oportunidad y no una demolición es como define este cambio Pedro Juan Muriel, concejal de Servicios Públicos. Aunque el representante del gobierno municipal cacereño reitera que la función de los concejales asistentes es de simple escucha. Recalca la importancia de formar un proyecto que sea "realista y pragmático" y evitar "generar expectativas excesivamente exigentes económicamente y sostenible". El miembro de la corporación cacereña resalta que van a escuchar las propuestas y valorarán en que se puede convertir el nuevo espacio que deja el Bloque C de Aldea Moret. Aunque muchas de las ideas, bajo su criterio, pueden estar amparadas o ser cubiertas dentro del centro educativo Gabriel y Galán, puesto que, "sus infraestructuras no están ocupadas en su totalidad y sería una alternativa de espacio".Además, Muriel suscribe la reflexión de Isabel Guerrero para convertir el espacio en un "lugar muy visitado que pueda dar afluencia de público y vida".

Por su parte, Rocío Sánchez de la Fundación Radio ECCA propuso un área habilitada donde pudieran situarse las distintas asociaciones de la barriada. A todas estas ideas pueden adjuntarse nuevas en los próximos días, dado que, Natividad Zancuda de la Asociación de Vecinos Santa Lucía, adjuntará una propuesta después de recoger los resultados del sondeo vecinal realizados a través de redes sociales para conocer la opinión vecinal y sus demandas , mientras que, la Fundación Atrio promoverá una funcionalidad del entorno vinculada con la cultura.