¿No pudiste ver a las princesas Disney en Cáceres? El Periódico te las enseña

El Gran Teatro de Cáceres disfrutó ayer tarde de la obra ‘No me toques el cuento’, en la que participan actrices como Masi Rodríguez, que formó parte del elenco de Berlín, la serie que arrasó en Netflix. El argumento narra cómo cuatro Princesas Disney se rebelan y exigen contar la otra cara del cuento, la que no se suele enseñar porque, al fin y al cabo, no es tan bonito como dicen.

El público abarrotó la bombonera cacereña, que vendió todas las entradas. Los personajes que representaron fueron Cenicienta, Bella, Aurora y Blancanieves, que embarcaron al público en un viaje de música y de risas durante los 90 minutos que duró el espectáculo. Los que no pudieran acercarse a verlo porque se quedaron sin butaca ahora pueden hacerlo de la mano de El Periódico Extremadura.