La urbanización R-66 de Cáceres denuncia nuevas averías en el suministro de agua

Una vez más. Los vecinos de la urbanización R-66 de Cáceres denuncian una nueva avería en el abastecimiento de agua que ha provocado que los vecinos no tengan suministro desde las 9.00 horas de este lunes. La rotura se ha producido a la altura del número 12 de la calle Orión y es la segunda que sufre esta vía este mes. El día 3, otro corte a tan solo unos metros de distancia -que también afectó a la calle Virgo- hizo que los residentes de la zona pasasen seis horas sin agua: "A una vecina se le rompió el lavavajillas".

Tras otra avería que tuvo lugar en Nochebuena, por la que los habitantes de la calle Libra estuvieron seis horas sin agua, afirmaron que "desde la Concejalía de Infraestructura nos aseguraron que disponían de fondos propios para llevar a cabo la parte más urgente". Jesús Martín, vecino de la urbanización, cuenta que "tengo pedida una cita con el concejal, pero aún no me la dan, he llamado varias veces y me dicen que están en ello, organizando el expediente".

"La sensación que tenemos es de hartazgo, de enfado, de indignación", aseguró Martín a este diario. "En pleno siglo XXI tenemos que tener siempre almacenadas garrafas de agua del grifo, por si un día nos levantamos y no tenemos suministro, para hacer actividades normales durante días como ducharnos o lavar la ropa", relata.