Hablan agredidos en el Extremúsika de Cáceres: "Me arrastraron detrás de la valla y me rompieron cuatro dientes"

Tiene 33 años y vino de Barcelona a disfrutar por primera vez el Extremúsika con un amigo de Badajoz. «Me gustó mucho la variedad del cartel, pero no creo que vuelva a pisar este festival; no me sentí nada seguro». Y con razón, porque este asistente, que prefiere guardar su anonimato, es uno de los que ha interpuesto denuncia por las supuestas agresiones que ahora se instruyen en los juzgados cacereños: «Me arrastraron detrás de la valla y me rompieron cuatro dientes; me tuvieron que intervenir para la reconstrucción, además de sufrir contusiones y arañazos por todo el cuerpo». Este joven barcelonés fue reducido por el equipo de seguridad privada, según el relato que transmite a el Periódico Extremadura, a raíz de intentar grabar las agresiones que se produjeron durante la jornada del sábado (el día de más afluencia y durante el concierto de Talco).

«En el momento en que pasabas la valla empezaban a caer hostias por todos lados» «Un chico encendió una bengala y la gente se puso a bailar a su alrededor. No hubo nada raro. Era algo que se había producido a lo largo de otras jornadas del festival. Pero la reacción de la seguridad privada fue desproporcionada: le agarraron, le redujeron y le llevaron detrás de las vallas para pegarle. Me pareció una escena muy violenta y en ese momento me salió grabarlo. Vino hacia mí uno de los de seguridad y me intentó quitar el teléfono de las manos. Luego me sacaron fuera y ahí empezó la pesadilla; en el momento en que pasabas la valla empezaban a caer hostias por todos lados. A las chicas les agredían mujeres de seguridad; y a los chicos, hombres. Era algo buscado». Un vídeo muestra cómo los vigilantes interceptan a un joven, presuntamente porque portaba esa bengala durante el concierto de Talco; lo inmovilizan a la fuerza ante las críticas del público para trasladarlo hacia una zona vallada, donde a continuación comienzan a propinarle golpes. Ya entonces, cuando se viralizaron los vídeos de las agresiones, la organización del festival manifestó que no se pronunciaría «a falta de reunir todos los datos». Demanda colectiva Se registraron hasta 15 heridos. «Los sanitarios flipaban cuando íbamos llegando a urgencias con golpes y heridas. Todos por la misma razón. Fueron ellos los que nos conminaron a presentar denuncia. Aparte de que, automáticamente, se registra un parte de lesiones. Hasta se personaron los antidisturbios en la zona del concierto; me sorprende que desde la Junta de Extremadura se descarguen diciendo que no les consta nada de esto». A nivel judicial, la situación dicen que está «parada». Han planteado realizar una demanda colectiva. «Hay cosas que nos extrañan, como que la policía identificó a uno de los vigilantes de seguridad, pero nosotros no hemos participado en ese reconocimiento».