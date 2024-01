Noelia Rodríguez toma posesión de su cargo de concejala en Cáceres

Noelia Rodríguez es desde este miércoles nueva concejala del Ayuntamiento de Cáceres tras tomar posesión de su cargo en el pleno de este miércoles. La nueva concejala del PP tiene 26 años y es técnica superior en Anatomía Patológica y Citodiagnóstico. Sustituye en el cargo a Raquel Preciados, que presentó su baja como concejala hace 15 días.

Rodríguez aseguró, en un comunicado difundido por el gobierno local, que esta nueva etapa supone un «reto que afronto con muchas ganas y con toda la ilusión del mundo».

La nueva concejala es secretaria general de Nueva Generaciones (NNGG) en Extremadura. Su entrada obligará a hacer «un pequeño cambio en el gobierno local», admitió el alcalde. Por ahora la marcha de Preciados hace que la concejala Jacobi Ceballos entre a formar parte de la junta local de gobierno y que se confirme que las atribuciones de Preciados en Turismo y Patrimonio Histórico pasen a Ángel Orgaz y Tirso Leal, unas delegaciones que confirmaron en el pleno.

La nueva concejala, en el comunicado que difundió el gobierno local, dijo que aportará frescura a la ciudad e ideas nuevas; «porque sé lo que piensan los jóvenes porque yo también lo soy y creo que eso es importante. Y soy muy cacereña. No me pierdo un San Blas, una bajada de la Virgen en Fuente Concejo, una Semana Santa… pero tampoco me pierdo un Womad o una feria, por lo que me volcaré aún más si cabe en todo lo que acontezca en la ciudad».