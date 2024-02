La falta de lápidas se debe a un robo en el cementerio de Cáceres

La falta de lápidas en el cementerio nuevo de Cáceres se debe a un robo que tuvo lugar hace más de un año en el propio recinto. Sustrajeron granito azul platino, el material que el ayuntamiento obliga a emplear en las tumbas por una cuestión estética. Cabe recordar que es el propio consistorio el encargado de comprar las piedras y suministrarlas a las empresas marmoleras para su tallado.

Según indican, esa sustracción mermó las existencias, pero hasta el pasado mes de noviembre no se terminaron por completo. Todas las personas que han fallecido desde esa fecha aún no disponen de lápidas para tapiar por completo el nicho. La previsión que manejan es que la próxima semana pueda estar solucionado, aunque no descartan que se prolongue durante más días.

El ayuntamiento pidió presupuesto a tres empresas y está a la espera de adjudicar un nuevo contrato

La empresa Coheripa SL fue la última encargada de suministrar el granito al cementerio con un contrato de 66.000 euros que finalizó hace unos meses. Tras esto, pidieron presupuesto a otras tres entidades para surtir el material. «Nos falta uno por recibir. Cuando los tengamos todos, se adjudicará el contrato y comenzaremos con el reparto», señalan fuentes consistoriales.

«Se juntó el cambio de gobierno, la aprobación de los presupuestos y el fin de las existencias debido al robo en poco tiempo. Está en vías de solucionarse definitivamente», recalcan.

Fue María Ignacia Arnela Galeano quien denunció esta situación. Perdió a su padre el pasado 16 de noviembre y, tras dos meses y medio de espera, su lápida aún no ha sido instalada. «Nos sentimos atados de pies y manos. No solo es que no les den el granito, es que tampoco nos dejan comprarlo a nosotros por nuestra cuenta y ponerla. Es una situación rara y lo único que queremos es que se solucione cuanto antes», indicó. H