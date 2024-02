Morales, secretario general del PSOE de Cáceres: "El partido no son los que salen en la tele. El partido es la militancia"

Miguel Ángel Gallardo, Lara Garlito y José María Vergeles. De momento, tres son los candidatos a dirigir el Partido Socialista en Extremadura. ¿Cómo lo ve el presidente provincial y secretario general de los socialistas cacereños? «Mi deseo personal es que hubiera un candidato o una candidata». Es una frase que pronunció hace solo unos días el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana. «Yo lo dije hace mucho tiempo», aclara Miguel Ángel Morales.

Y añade: «Además, he pedido que en la capacidad de intermediación que tenga Ferraz pudieran intentar buscar una fórmula para que todos y todas nos sintiéramos cómplices de una compañera o compañero que liderara el partido. Esto es lo ideal».

¿Por qué? «Porque cualquier proceso de primarias siempre deja rescoldos. Lo importante es que el que gane o la que gane al día siguiente se olvide y, por lo tanto, todos trabajemos en pos del partido. Gane quien gane es una persona y no es nadie sin la estructura del partido».

Seguidamente aclara: «Me hace gracia cuando algunos alzan la voz como si fueran méritos suyos propios. Pues no, es mérito de un conjunto de militantes que creen en un proyecto, en una ideología y en una forma de entender la vida».

Y pone un ejemplo: «Felipe González fue muy importante, todo un revulsivo en el país. Si no hubiera sido del PSOE, no hubiera sido presidente del Gobierno. Fue un estadista importantísimo, como Vara, Ibarra o Pedro Sánchez, como cualquier estadista del Partido Socialista. Pero se lo deben a un partido. El partido no es una entelequia, es una filosofía. Y los temas personales no pueden prevalecer. No soy más listo que nadie por tener un puesto de responsabilidad. Estoy aquí porque ha habido muchos compañeros que han creído en mí y habrá otros que no lo hagan y que me critiquen, con toda la razón del mundo, pero no soy secretario general del partido por ser más listo, sino porque se han conjugado una serie de cuestiones y la militancia me ha apoyado».

Morales pide a los que se presentan «que miren por el interés del partido. Y el partido está a disposición de la ciudadanía, porque liderar a nueve mil personas en Extremadura no es nada. Aquí lo importante es tener un proyecto y un programa y que se genere una ilusión para que nuestro partido pueda volver a ser gobierno. Quien sea, me da igual. Yo votaré a quien tenga que votar, pero siempre me pondré a disposición del partido, que es más que uno de los tres, que es más que Ibarra, que Vara, que Sánchez. Siempre digo que hay que tener en cuenta a los militantes, a los que no han pedido nada y han luchado por el partido: al panadero, al ganadero... Hay mucha gente que está hasta las narices de que se piense que el partido son los que están arriba y los que salen en la televisión. No. El partido es la gente y su militancia, la que ha luchado por su ideología».