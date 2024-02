Vicente y Rafael, los últimos desaparecidos de Cáceres

Hace tan solo unos meses se produjo otra desaparición en un pueblo cercano, otro anciano en Plasenzuela, Rafael Magdaleno, que fue hallado días después sin vida. Este hombre, oriundo de Monroy, también tenía lazos familiares en Hinojal. De hecho, en las conversaciones de los que buscaban a Vicente este jueves hubo referencias a este caso.

Su desaparición se produjo en verano del pasado año y la denuncia se formalizó tan solo unas horas después. Esto fue debido a que Rafael, de 76 años, residía en una residencia de ancianos. También mantenía rutinas muy marcadas, pero esa jornada salió a pasear y pudo desorientarse porque padecía un deterioro cognitivo leve. Un despliegue similar de agentes de la Guardia Civil, Bomberos, unidades caninas y voluntarios del pueblo peinaron los alrededores durante días. Incluso, se le buscó con drones. Apareció días después fallecido en una cantera próxima a la localidad.

Sin rastro de Vicente, el vecino de Hinojal conocido por haber sido el agraciado con el Gordo de la Lotería. Este jueves su nombre volvió a ser uno de los más pronunciados, pero en este caso por razones contrarias. La desaparición de Tente, como le conocían sus allegados, ha causado conmoción en el pueblo de Cáceres con apenas 400 habitantes. La localidad al completo parece sorprendida porque no haya dejado rastro de su paso en la última semana y menos, que haya dejado en casa un teléfono móvil que, según los que le conocen bien, siempre llevaba encima.

Fue la hermana de Vicente, que vive en Madrid, la que interpuso la denuncia este martes cuando llegó a la localidad cacereña como cada año por la festividad de Las Candelas. Los vecinos confirman a este diario que el desaparecido, de 79 años, vivía solo en la casa que durante años había compartido con sus padres, ya fallecidos, en la calle La Laguna. Le describen, además, como un hombre reservado, celoso de su intimidad y en ocasiones, aprehensivo. «Si decían que había un repunte de gripe, no salía de casa en días».

También le definen como un hombre de costumbres. Compraba el pan cada dos días y acudía frecuentemente a los bares del pueblo. Su ausencia, en un principio, no resultó sospechosa, pero al prolongarse durante ya una semana hizo desconfiar a los que le veían con frecuencia. Tras constatar que no respetaba su rutina, familiares se personaron en su domicilio con el temor de que hubiera sufrido un accidente --ya se cayó meses atrás--. Fue en ese momento cuando comprobaron que no había nadie y fueron conscientes de dos cuestiones que les provocaron extrañeza. La cama estaba deshecha y su teléfono seguía ahí. «Es raro que dejara el móvil en casa», exponen. Hoy se retomará su búsqueda.