Hablan los vecinos de Mirabel tras el hallazgo de la bebé en el ecoparque: "La madre no es del pueblo"

Era martes de mercadillo en la plaza Mayor de Mirabel y el tema de conversación en cada puesto no podía ser otro que el hallazgo de la niña recién nacida sin vida en el ecoparque que se encuentra a escasos kilómetros de la localidad: «No, si encima de que traen aquí la basura de muchísimos pueblos, lo que se va a conocer es nuestra localidad», gritaba una mujer.

Pocos minutos antes de las 12.00 horas, la furgoneta del ayuntamiento emprendía un viaje por las calles del municipio para dar a conocer a toda la población un mensaje a través de la megafonía: «Se convoca a los vecinos a una concentración a las 13.00 horas como muestra de repulsa al trágico hallazgo de una bebé en el ecoparque». Y una hora después, un centenar de vecinos se situaron frente al consistorio en absoluto silencio durante varios minutos para mostrar su condena ante el suceso.

Por la televisión

«Me pilló en el bar. Llegaron unos chavales que estaban trabajando allí y empezaron a contarlo, aunque no daban muchos detalles. Es cierto que al pueblo llegó muy rápido, pero casi todos nos hemos enterado por la televisión», señala el mirabeleño Sergio Borja.

«Notamos mucho el aumento de la actividad de la Guardia Civil en el pueblo después del suceso, pero es verdad que no nos gusta que Mirabel sea la localidad conocida por lo que ha ocurrido porque no ha sido nadie del pueblo», afirma.

«Nosotros no estamos conformes con que la planta esté ubicada tan cerca del pueblo, cuando viene el aire de allí toda la zona huele fatal. Además, nos dijeron que iban a dar trabajo a todos los del pueblo y no hay ni 25 vecinos», sentencia Borja.

«Estamos totalmente seguras de que no ha sido nadie del pueblo porque nos conocemos todos y no había ninguna persona que estuviese embarazada ni apunto de dar a luz», aseguran María Victoria Álvarez, Marinieves Prieto y Laura Cano, también residentes de la localidad.

Coinciden en que «no es una positivo para la localidad que se hable de Mirabel como el lugar en el que ha aparecido un bebé fallecido cuando podría ser de cualquier población del norte de Extremadura». Además, se muestran muy críticas con la planta de residuos: «No nos parece bien que se traiga aquí toda la basura de la zona».

Emilia Barco también cuenta que «hay muchas formas de hacer las cosas, siempre podrían haber abortado y no habrían tenido este problema». «Nos impactó muchísimo, y aún lo sigue haciendo. Me quedé haciendo cruces. Todavía no nos lo hemos podido creer», cuenta sobre la noticia.

«Casi todos nos enteramos por los medios de comunicación, ni siquiera nos ha dado tiempo a preguntar y ya nos habíamos enterado de lo que pasó», explican. «Debió ser un trauma para los que se lo encontraron, debe tener un impacto gigante».

Otras vecinas, Sandra González y María del Carmen Bejarano, cuentan que se enteraron por las redes sociales: «Me habló gente de Azuaga y de Serradilla para contármelo, yo ni siquiera lo sabía aún. Se nos quedó la piel de gallina». Están también seguras de que la madre no era de la localidad: «Hasta que no se esclarezca todo no dejaremos de estar en el punto de mira. Pero seguro que no es de aquí», sentencian.

Registro de camiones del ecoparque

La Guardia Civil ya dispone de los registros de entrada de los camiones de basura al ecoparque de Mirabel, según indican los responsables de la planta de residuos tras el hallazgo el pasado lunes a las 16.30 horas del cadáver de una niña recién nacida en la cadena de triaje. Empleados que se encontraban trabajando en ese momento confirman que aún tenía el cordón umbilical.

La planta de Mirabel -gestionada por la empresa Urbaser desde el año 2021 bajo la subcontrata de Gespesa- cuenta con medio centenar de empleados y recoge los residuos de unos 150.000 habitantes de las comarcas del norte de Extremadura: Ambroz, Sierra de Gata, Alagón, Plasencia, Las Hurdes, Jerte y parte de La Vera. En total, son casi 90 los municipios que llevan sus restos al ecoparque mirabeleño.

El responsable de la planta indica que controlan la llegada y la procedencia de cada camión. Tras acceder, llegan a una zona denominada ‘playa de residuos’, donde son descargados. Después comienza la separación de materia orgánica e inorgánica, realizado a través de maquinaria que va separando por tamaño. Solo dos personas trabajan en esta zona -denominada rotativas con mallas- y lo hacen desde una cabina. Luego pasa a una cadena de triaje primaria en la que otra máquina desvía los elementos de aluminio, como las latas, o los bricks. Posteriormente, pasa a un triaje secundario, donde continúa la separación de residuos pero de forma manual. Allí tuvo lugar el hallazgo del cuerpo sin vida. Suele haber unas cuatro personas trabajando al mismo tiempo por la tarde en esta zona.

Hasta el lugar del suceso se desplazaron agentes de la Policía Judicial, el juez y el forense para tomar las pruebas necesarias. Pasaron gran parte de la tarde en el ecoparque, lo que provocó que el turno de trabajo no pudiese regresar a sus labores.

Días alternos

La planta trabaja con los residuos de los contenedores amarillo -donde se tiran envases de plástico, lastas y briks- y grises -para los restos de alimentos, plantas y hojas, productos elaborados con materiales orgánicos u otros para los que no existan contenedores específicos-. Aseguran también que llegó en los residuos depositados en los contenedores orgánicos y que trabajan en días alternos con cada tipo: «Los lunes siempre trabajamos con los residuos de los contenedores grises».

Los trabajos en la planta cesan desde el sábado a las 14.00 horas hasta el lunes a las 7.00 por descanso del personal, pero los camiones siguen trayendo basura y almacenándola en la playa de residuos. Estos restos son los primeros con los que trabaja el turno de mañana del lunes: «A partir de las 12.00 horas ya solemos haber terminado con lo del sábado y el domingo y nos ponemos con todos lo del lunes», cuentan trabajadores del ecoparque. Por este motivo, al haber encontrado a la bebé en el turno de tarde a las 16.30 horas, cobra fuerza la hipótesis de que el vehículo que transportaba el cadáver llegase el mismo día que ocurrió el hallazgo.

Casi todas las localidades que traen los residuos a la planta de Mirabel lo hacen durante el día, pero hay excepciones, como Plasencia, la ciudad más grande con la que trabajan. Los camiones con los restos de la ciudad placentina suelen entrar en el ecoparque durante la noche y ser tratados en las primeras horas de la mañana. Indican también que, durante los lunes, la llegada de camiones es más constante que durante el fin de semana por la escasez de trabajadores.

Un pueblo "consternado"

El alcalde de Mirabel, Fernando Javier Grande Cano, cuenta que «desde que se conoció la noticia, una ola de indignación y de consternación por lo sucedido invadió la localidad. Es un suceso trágico en un pueblo pequeño que ha afectado mucho a todos los vecinos y vecinas».

«He hablado con los trabajadores del turno que estaba en el momento en que se encontró el cadáver. Ayer por la tarde estaban muy afectados, es muy desagradable y muy impactante porque era una recién nacida. Es lo último que te esperas encontrar ahí»

«La única información que tenemos es que el hallazgo se produjo este lunes, cuando comenzó el turno de tarde, que ocurrió en una cinta de triaje. A partir de ese momento se siguió el protocolo establecido y no se sabe mucho más porque se decretó el secreto de sumario. Solo esperamos que se produzcan los avances necesarios para conocer a los autores de esta barbaridad», expresa.

Fueron los agentes de la Guardia Civil los que se pusieron en contacto con el regidor «por una cuestión de lealtad institucional». «Cuando ya se dirigían de camino al ecoparque me llamaron porque había tenido lugar el hallazgo, es lo que establece el protocolo».

Mensaje del obispado

El obispo de la diócesis de Plasencia, Ernesto Brotons, también emitió un comunicado tras el hallazgo de la bebé en el ecoparque de Mirabel: «Me cuesta entender el hecho. Quiero creer que este no es fruto de la crueldad, si no de la desesperación o del miedo».

«Esto nos interpela a todos, también a la iglesia. Aunque ya existen, hemos de poner todos los medios a nuestro alcance para que nadie, ninguna mujer, ninguna familia, se vea nunca en tal trance», indica.

«Una vez más, reafirmo el valor y la dignidad de toda vida humana desde el momento de su concepción, sin exclusión. Urge una apuesta firme por una cultura de la vida», sentencia el obispo.