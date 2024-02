Compuestos y sin viaje. Así se han quedado unos 60 alumnos de Segundo de Bachillerato del IES Al-Qázeres que tenían previsto volar a Ámsterdam el próximo martes, para disfrutar de su último viaje como bachilleres antes de sumergirse en los preparativos de la temida EBAU.

Sin vuelos

Han abonado 42.000 euros a una agencia de viajes de la capital cacereña que, in extremis, ha comunicado que un error técnico les ha llevado a no contratar los vuelos para viajar a la capital de los Países Bajos. Tenían que volar el próximo martes, por lo que en este breve espacio de tiempo (y a la espera de que devuelva la agencia el abono de los costes) no pueden reorganizar el viaje, según confirman a este diario fuentes próximas al centro.

Padres y madres consternados, alumnos enfadados y profesores que no salen de su asombro ante la situación creada. El problema, según explican, es que debido a que estos estudiantes se enfrentarán en los próximos meses a la Selectividad, el margen que tienen para reorganizar el esperado viaje que ponga punto y final a su paso por el instituto es muy reducido. Desde la agencia insisten en que todo se ha debido a un fallo técnico...