Vicente, de ganar un millón de euros en la lotería a desaparecido en Hinojal

Sin rastro aún de Vicente, el vecino de Hinojal que desapareció hace más de 10 días conocido por haber sido el agraciado con el Gordo de la Lotería. Tenía 79 años, vivía solo y mantenía una rutina marcada, según indican los habitantes de la localidad. Era un hombre de costumbres, compraba el pan cada dos días y acudía frecuentemente a los bares del pueblo. Su ausencia no fue sospechosa en un principio, pero al prolongarse durante más de una semana hizo desconfiar a los que le veían con frecuencia. Varios familiares se personaron en su domicilio por temor a que hubiese sufrido un accidente tras constatar que no respetaba su rutina y fue gracias a eso que descubrieron que no estaba en casa. En concreto, fue su hermana, que vive en Madrid, la que interpuso la denuncia cuando llegó a la localidad como cada año por la festividad de Las Candelas. Ocurrió en la jornada del lunes de la pasada semana.

Al día siguiente comenzaron las labores de búsqueda, ya que la agilidad es crucial en las primeras horas de este tipo de actuaciones, y el miércoles volvieron a peinar los alrededores. Las jornadas concluyeron sin éxito y el jueves se produjo una nueva batida con un amplio dispositivo en el que participó la Guardia Civil, bomberos del Sepei de Cáceres, protección civil y voluntarios. Al mando estaba el capitán de la Guardia Civil en Cáceres, Ángel Bautista. En total, un centenar de personas recorrieron a pie las inmediaciones durante varias horas, pero no hallaron indicios de su paso. El viernes tuvo lugar el mayor despliegue de medios: le buscaron por tierra, agua y aire. A las batidas se sumaron equipos de especialistas acuáticos y aéreos con el objetivo de cerrar el cerco sobre el paradero del hombre. En esta ocasión, no trabajaron los vecinos, los que mejor conocen el terreno. Ya el fin de semana, la Guardia Civil continuó buscando pruebas e indicios para dar con el paradero de Vicente, aunque siguieron las batidas sobre el terreno. Los agentes concentraron sus esfuerzos en la investigación, que mantenía aún abiertas todas las líneas posibles para localizar al hombre. En torno a la desaparición, que sigue plagada de interrogantes, se barajan varias versiones. La primera es que podría haber abandonado el pueblo de forma voluntaria, ya que era habitual que viajase siempre con la ayuda de vecinos porque no conducía. Se da la circunstancia de que era aficionado a la lotería y meses antes había resultado ganador de «un millón de euros» del Gordo. Un hecho del que habitualmente presumía, según los vecinos. Otra hipótesis para los habitantes de la localidad es que pudiera haber desaparecido contra su voluntad. Fuentes de la investigación sostienen que justo antes de perderle el rastro, se efectuó una retirada de efectivo en un cajero con su tarjeta de crédito pero no se precisa la cantidad exacta.