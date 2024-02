El responsable de la agencia de viajes con la que los alumnos del IES Al-Qázeres habían contratado su viaje a Ámsterdam, suspendido unos días antes por problemas en la organización, ha querido dar la cara y se ha dirigido a este diario para tranquilizar a las familias, asumiendo en primera persona lo ocurrido: “Ha sido un fallo humano, me hago cargo de las consecuencias que ha supuesto para los alumnos, pero ha sido un fallo humano, no hay otra intencionalidad”.

El titular de la agencia, que niega constantemente que haya existido ánimo de estafa y que él tenga nada que ver con otros viajes recientemente suspendidos en centros educativos de Extremadura, explica que “ha habido un problema, un error humano, una negligencia profesional en la actividad que desarrollo, por la cual ha existido un incumplimiento de contrato con estas personas, que son los afectados, con los daños morales que supone, porque son niños que se han quedado sin su viaje”, reconoce visiblemente afectado.

“Pero en ningún caso ha habido estafa, ni estoy en búsqueda y captura”, aclara, saliendo al paso de los numerosos comentarios que este caso ha generado en redes sociales. “Lo puse en conocimiento del instituto y acudí personalmente el pasado miércoles a la reunión que se organizó con los padres. Estuve presente, di la cara, soy el primero que lo lamenta y expliqué las soluciones que se van a tomar en estos próximos días para que todo el mundo tenga la devolución de su dinero. La gente está enfadada y tiene derecho”, asume.

El responsable especifica que el seguro de responsabilidad civil y el aval “están correctamente enviados al centro, para que sepan que tengo mis documentos hechos y pagados ante la Administración”.

El fallo estuvo en la contratación de los vuelos y los plazos. “Estoy en solucionar las cosas lo mejor posible dentro de lo ocurrido, pero no me he marchado de la ciudad, ni voy a cerrar la agencia para esquivar nada”, afirma. “Tampoco tengo nada que ver con otros viajes de otros centros”, insiste. “Todo se va a solucionar, estoy en proceso para ello”.

Reitera que ha pasado unos días realmente aciagos, pero su intención no es ocultarse: “Llevo diez años con la agencia abierta en Cáceres”. Le preocupa la afectación que un caso tan mediático pueda tener en su negocio. “Es muy difícil evitar todos los errores, aunque siempre hay que evitarlos. Esto ha ocurrido con un grupo de 60 chavales que se iban de viaje y comprendo la dimensión. He estado siempre disponible”.

Los padres de los alumnos habían contactado esta semana con abogados ante el temor de perder el dinero (700 euros por alumno, 42.000 euros en total) y ante los comentarios de que la agencia había echado el cierre.