Si el agua cae este sábado sobre la capital cacereña, lo hará sólo entre las dos y las cuatro de la tarde. La posibilidad es del 40% y en su caso apenas dejaría un litro por metro cuadrado. Visto lo visto, todas las comparsas mantienen hoy sus quedadas para organizarse, vestirse, peinarse, maquillarse, ultimar los complementos, picotear y estar a las cinco de la tarde en la Ronda de la Pizarra, desde don partirá el Desfile de Carnaval de Cáceres a las seis de la tarde. Se trata del acto principal del programa, y durante toda la semana se ha temido por su suspensión. No obstante, las comparsas han transmitido al ayuntamiento que, salvo diluvio, están dispuestas a cubrir el recorrido.

Y además piden a los ciudadanos que les esperen en las calles, que den color a un Carnaval que brilló en los años 80 y 90, y que luego languideció. Ellas no lo hacen. Llevan meses preparando sus atuendos y coreografías con la mayor ilusión, y hoy esperan que los cacereños les arropen. Tras la Ronda de la Pizarra, enfilarán la avenida de la Hispanidad para tomar Isabel de Moctezuma, Sánchez Manzano, Antonio Hurtado, avenida de España, San Antón, San Pedro, Gran Vía y llegada a la carpa de la plaza Mayor hacia las 20.30 horas. Allí tendrá lugar la entrega de los cinco premios a las mejores comparsas (dotados con 1.200€, 800€, 600€, 500€ y 350€, más placa con el cartel de este año, diseñado por Robbie Ramone). También habrá dos premios especiales del jurado al mejor disfraz individual (sin inscripción previa).

Como novedad, el desfile incorporará cuatro tramos de carácter inclusivo, uno de ellos sin ruido en la calle San Antón, y tres de preferencia para personas con movilidad reducida en Isabel de Moctezuma (a la altura de DYA), Antonio Hurtado (junto a la galería comercial) y avenida de España (a la altura del Bombo de Cánovas).

Por cierto que la carpa tendrá este sábado una gran paella desde las 13.00 horas, y música a partir de las 18.00. La animación se iniciará con una fiesta de los años 80 y 90 a cargo de Cherri Coke dj, y con las versiones del grupo La Pasma. El ambiente ya no parará hasta el cierre, como máximo a las 5.30 de la madrugada.

Actos del domingo

El público y las comparsas deberán reservas fuerzas, porque este año el programa de Carnaval se extiende cinco días, aprovechando la jornada festiva del martes, Así, mañana domingo se organizará una fiesta infantil de disfraces con música y animación (12.00). Ya a las 13.00 tendrá lugar una garbanzada amenizada con música.

Desde las 18.00 horas habrá un bingo interactivo gratuito para todos los públicos, que incluirá actuaciones, bailes y concursos inspirados en los programas de televisión de los 90. Presentado por las drag queens Priscilla Osiris y Lolita Pink Up, y dirigido por Cherri Coke y su equipo de animación, entregará regalos especiales: jamones, televisores, viajes, dispositivos inteligentes... A su término, la música carnavalera con DJs no parará hasta cierre. Este programa del domingo no corre peligro por la lluvia, ya que se centrará por completo en la carpa.

Sin embargo, la fiesta de Carnaval organizada para mañana en la Urbanización de Cáceres el Viejo se ha aplazado por la previsión de chubascos. La directiva trabaja con el objetivo de celebrarla en breve, a ser posible el próximo fin de semana.

Propuestas del lunes

Ya el lunes, a partir de las 12.00, se desarrollará el ‘Carnaval de nuevos talentos’, una fiesta juvenil de disfraces abierta a quienes deseen participar como cantantes, bailarines, DJs y músicos en general, dispuestos a mostrar su destreza artística. Será a cubierto, en la carpa, de modo que la lluvia tampoco constituye una amenaza. Y a partir de las 13.00 horas, degustación de tapas de la tierra, arroces y otras delicias. No faltará la música durante todo el día hasta cierre de carpa.

Y el martes...

Finalmente, el martes tendrá como novedad un segundo desfile carnavalero, desde las 12.00. Partirá de la zona superior de Cánovas hasta la plaza. Y para cerrar el programa, a las 13.00 se celebrará una sardinada a modo de entierro popular.