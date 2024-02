El niño de Cáceres que lleva desde los cuatro años pilotando una moto

Diego Díaz Redondo apenas tiene cinco años y lleva desde los cuatro encima de una moto. Pertenece al Motoclub Off Road Cáceres y, aunque no podrá competir hasta que no cumpla los seis, ya tendrá una amplia experiencia cuando corra su primera carrera. Eso sí, la cilindrada que tiene la moto que conduce es de apenas 50 centímetros cúbicos. Le viene de familia, su hermano Mateo tiene también compite y ya ha ganado campeonatos regionales. "A mi padre le gusta mucho, pero mi madre lo pasa un poco mal", señalan.

En la mañana de este lunes, una representación del club de motor de seis niños junto a sus padres se han reunido con el alcalde de la ciudad, Rafael Mateos. Actualmente, entrenan en un circuito situado en el Casar de Cáceres, pero tienen que pagar el alquiler. Por este motivo, aprovecharon para solicitar al consistorio una parcela en la que poder realizar los entrenamientos: "Nosotros nos encargamos de cuidarla y de prepararla, no necesitaríamos nada", señalaron. Mateos se comprometió, junto al concejal de Urbanismo, Tirso Leal, a buscar un lugar que cumpla los requisitos para cedérselo. Otros corredores que estuvieron presentes fueron Manuel Gutiérrez, Jorge Álvarez, Pedro Godoy y Hugo Leno, todos ellos de entre 6 y 16 años y que compiten en modalidades como motocross, enduro o cross country. Godoy cuenta que ya ha viajado a Italia para participar en campeonatos internacionales y que han cosechado excelentes resultados como un segundo puesto. El futuro del motor de Cáceres está en buenas manos y el Motoclub Off Road pasea el nombre de la ciudad por toda la nación, el pasado fin de semana estuvieron en Palencia y este viajarán hasta Galicia: "Lo hacemos con mucho gusto", aseguran los padres.