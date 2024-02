La alcaldesa de Pescueza replica a la Junta: «No conocen el Festivalino; les invito a descubrirlo»

Finalmente, el Festivalino de Pescueza contará con la ayuda completa de la Junta de Extremadura: 25.000 euros. Faltaba la subvención de 10.000 euros del Instituto de la Juventud (IJEx) que se suma a los 15.000 euros de Cultura para la continuidad de la cita musical, quem reunirá a miles de persona en este pueblo cacereño de la Extremadura Vaciada, que protagoniza titulares gracias al denominado ‘festival más pequeño del mundo’.

Jóvenes en el Festivalino

Así lo anunciaba la directora del IJEx, Raquel Bellot, antes de comparecer en la comisión de la Asamblea de Extremadura. «La Junta cumple su palabra. La ayuda que daremos por parte del IJEx irá destinada a sufragar los gastos de sonido e iluminación de los escenarios». No obstante, tras el tira y afloja que han mantenido el Ayuntamiento de Pescueza y el Gobierno regional al ton y al son de la subvención que faltaba (incluso se llegó a realizar un evento en apoyo al Festivalino con las intervenciones de Rozalén, Manuela Carmena y Carlos Goñi, entre otros), la Junta no ha perdido oportunidad de tirar de las orejas al festival que organiza el consistorio: el año pasado «no se financió ni un solo grupo joven emergente en el Festivalino con el dinero del IJEX, tal y como indicaba el consistorio en su justificación», algo que, a su juicio, «no debería ocurrir en próximas ediciones»; «queremos que haya cada vez más jóvenes creadores y no meros espectadores».

«Me alegro de que la Junta haya recapacitado y quiera ayudar pero es porque lo hemos trabajado y peleado; si no, esa subvención no hubiera llegado» Tina Fernández — Alcaldesa de Pescueza

Reacción municipal

Al respecto, la alcaldesa de Pescueza, Agustina (Tina) Fernández, asegura que «me alegro de que la Junta haya recapacitado y quiera ayudar pero es porque lo hemos trabajado y peleado; si no, esa subvención no hubiera llegado». En cuanto a las bandas emergentes, asegura que «todos los años por este festival pasan grupos jóvenes, que no tienen por qué ser menores de 30 años». De hecho, este año ya hay cabida para varias bandas regionales emergentes, según confirma la regidora: Entre Notas, de Guareña, Canchaleras de Plasencia y Deliranza de Montehermoso. Y añade que «los jóvenes que no van al Festivalino sólo de meros espectadores, también hay voluntarios y promotores de talleres. Quien no conoce el Festivalino es normal que diga eso; les invito a descubrirlo», señala a el Periódico Extremadura.

En cualquier caso, la alcaldesa cree que la edición de 2025 no está asegurada: «Quieren que optemos a una concurrencia competitiva y creo que nos denegarían la ayuda». El Festivalino contará este año con una subvención similar a la de otras ediciones: cercade 50.000 euros.

La alcaldesa ha indicado que el pueblo «no quiere más polémica con la Junta de Extremadura», aunque ha reconocido que le «entristece mucho que para reconocer un error de su parte, de dejar de ayudar a este pueblo, tengan que buscar tres pies al rato, con la justificación del festival de 2023 y con que no se financiaron grupos jóvenes emergentes».

«En el Festivalino hay muchísimas actividades, muchos talleres donde se consigue que los jóvenes participen como voluntarios en la organización y en la realización del festival. Además, el festival representa una oportunidad única para grupos, que a lo mejor no son de mucha trayectoria, para darse también a conocer», ha explicado a Efe.