El Club Maratón contundente: "Va a ser difícil el éxito de la Media Maratón de Cáceres"

El próximo día 6 de marzo se decidirá la empresa que gestione la organización de la 16 edición de la Media Maratón de Cáceres, que ha de celebrarse a poco más de un mes vista, el día 20 de abril. Sea cual sea la empresa que gane la organización de esta prueba, va a suponer un difícil reto conseguir el éxito que se intenta, en un periodo de poco más de un mes.

Supondrá también un problema añadido el hecho del cambio de fecha ya que se ha pasado del otoño a la primavera, lo cual la saca del calendario de posibles asistentes que no conocieran este cambio, y que apenas dispondrían de tiempo para ajustarla en sus calendarios.

Pero es que además se parte con el hándicap de celebrarse con apenas una semana de diferencia con la media maratón más exitosa de la región, que es la de Mérida, que ya cerró hace meses su cupo de 2.000 corredores. Y para finalizar tenemos la dificultad añadida del cambio de horario que se pretende para esta edición, pues pasarde las primeras horas de la mañana de un domingo a la tarde del sábado no es tema baladí, por la muy diferente situación de movilidad de las calles por las que transcurre la carrera, lo que requerirá un esfuerzo extra para una correcta información y coordinación de cortes de tráfico en este nuevo horario.

Desde nuestro Club, -el más antiguo y numeroso de la ciudad- hemos visto la evolución de la media maratón de Cáceres desde su nacimiento, y como los diversos responsables del deporte municipal han ido haciendo de esta carrera una simple marca más en el trabajo anual de su departamento. No cabe duda de que todos ellos –fueran de un signo político, o de otro-, han tenido siempre buenas intenciones, hemos sido invitados por unos, o recibidos por otros, en solitario, o en grupo con los demás clubes de atletismo de nuestra ciudad, pero también hemos visto como al final, lo comentado no se materializa, y nos tenemos que contentar con frases como “no ha dado tiempo”, “suponía un problema de seguridad”, ”los vecinos no querían tanto ruido”, “el año que viene lo hacemos todo con más antelación”...

En estos casi 18 años de vida hemos visto crecer esta afición al deporte de fondo, y la aparición de muchas carreras por todos los grandes municipios de nuestra región. Pero no en todas han tenido el éxito que por la importancia de la localidad merecían, mientras que en otras han logrado poner a sus carreras como un hito en los calendarios de los aficionados, incluso siendo localidades mucho mas pequeñas –Malpartida de Cáceres es claro ejemplo-.

En todo caso, desde el Club Maratón Cáceres apoyaremos al máximo esta prueba, que para nosotros es una fiesta, -la fiesta de nuestra casa- y pondremos todo nuestro empeño en que resulte un éxito para todos los asistentes.

Desde esta pequeña nota solo queremos hacer reflexionar a las autoridades de nuestra ciudad sobre la dimensión que quieren dar a los eventos que organizan desde la casa consistorial, y animarles a que encuentren la manera de dar a cada uno de ellos, sea del carácter que sea, un cuidado, un mimo, que los dignifique, y los coloque a la altura de esta nuestra ciudad, a la que representan.