La fiscalía pide condenar por asesinato al acusado de matar al joven de Miajadas por una deuda de 50 euros

La fiscalía pide condenar por un delito de asesinato al acusado de matar a un joven en Miajadas por una deuda de 50 euros. Tal y como reflejan las conclusiones del ministerio público a las que ha tenido aceso este diario, considera que principal imputado por su muerte debe ser condenado a 19 años de prisión y además, pagar indemnizaciones a los familiares que superan los 300.000 euros.

El juicio arrancará este lunes en la Audiencia Provincial de Cáceres después de tres años de instrucción y se celebrará con jurado popular, tal y como ocurre con los casos de homicidio. Está previsto que se prolongue durante tres días y contará con los interrogatorios de acusados, testigos y peritos.

En el escrito, la fiscalía recoge que el acusado y la víctima "mantenían una relación de amistad de mucho tiempo, si bien, desde unas semanas antes del 2 de diciembre de 2021, se había deteriorado debido a que uno de ellos le reclamaba una deuda de 50 euros derivada de un hecho relacionado con la venta de sustancias estupefacientes".

De esta manera, el día de los hechos, sostiene el ministerio público que debido a que uno de ellos "tenía que entrar en prisión al día siguiente y le urgía el cobro de los 50 euros", la víctima estuvo llamando al acusado en varias ocasiones. "Para ello, utilizó teléfonos de sus amigos porque el suyo estaba averiado". Como no obtuvo respuesta, el joven fue al bar que regentaban los padres del acusado y les pidió que le pagaran la cantidad, cuestión a la que ellos se negaron.

Pasadas las 21 horas, y en su empeño de cobrar la deuda, la víctima se dirigió al domicilio del acusado acompañado de un amigo, pero tampoco lograron localizarle porque no se encontraba en su casa. Acto seguido, el acusado llamó a la Guardia Civil para informarles que había sido amenazado y concluyó que no quería interponer denuncia pero que si los agentes no hacían nada, dijo que "tendría que pegarle dos puñaladas y así acabar todo".

Fue entonces, recoge el escrito, cuando el acusado recibió una llamada de la víctima recriminándole que estaba en el bar tomando copas a costa de no pagar la deuda. Debido a esa situación, el acusado "entró en su casa, cogió un cuchillo que guardó en el bolsillo y fue al bar".

Allí se produjo un forcejeo y el acusado "sacó el cuchillo de forma sorpresiva e inopinada y con la intención de acabar con suvida, se lo clavó en la zona abdominal y lo volvió a esconder, de tal forma, que nadie que los presentes llegaron a ver arma alguna". El joven falleció a los minutos por un shock hipovolémico. El arma fue encontrada a las horas en una parcela por los agentes y el acusado detenido al día siguiente.