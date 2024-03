Jugador de tragaperras en rehabilitación de Cáceres: «El perfil antiguo era de 45 años, pero muy pronto será de 20»

«Hay personas que usurpan la identidad de otras para entrar a casinos porque son ludópatas y necesitan gastar este dinero, pero esto va más allá», son las palabras de Javier Ponce, secretario general de la Asociación Cacereña de Jugadores en Rehabilitación (Acajer) a raíz de la detención del timador de las tragaperras. «Pienso que es alguien que tiene problemas porque se dedica a estafar a la gente, es un timador que va a intentar siempre aprovecharse de personas vulnerables. Si añades lo de la falsificación de documentos para instalar tragaperras, ya son dos problemas los que tiene. Lo mejor que puede hacer es aceptar que lo tiene y dejarse ayudar», cuenta uno de los usuarios de la fundación, Miguel Borrella.

Ponce precisa que no conoce los números que pueden manejar tanto los bares, como los empresarios del sector del juego. Sin embargo, explica que consideran dos tipos de jugadores de máquinas tragaperras: «el social, que puede gastar algunos céntimos al día pero no le importa ganar o perder; y el patológico, que juega por jugar, no por llevarse dinero, y para el que el dinero es una simple herramienta, como un martillo para un carpintero».

Otro de los problemas que cuenta Ponce es el cambio en el perfil de jugador en los últimos 30 años: «Antiguamente era un hombre de unos 45 años que estaba todo el día colgado de la maquinita, esto sí que salía rentable para el bar porque si tenías a dos o tres de estos hacías el agosto. Ahora son jóvenes, menores de 30 años, y pronto serán personas de 20».

También señala una distinción relevante: «Te pongo el ejemplo de Gerard Piqué, un tío al que le encanta el juego. Él puede ir a una timba de póker y dejarse un millón de euros, que le sentará mal pero no le hará pasar hambre. Pero una persona joven, que gana 1.200 euros al mes y se deja 900 en el juego tiene un problema muy grave. Porcentualmente, son cantidades muy exageradas», explica.

El otro gran problema actual que tiene el juego para la asociación es el juego por internet:«Esto tiene tres peligros importantes: que es anónimo, puedes estar con tu familia en el sofá y jugando sin que nadie se dé cuenta»; que no cierra nunca, no es como los bares, a los que hay qu estar esperando para poder jugar; y que el dinero no es físico, lo peor de todo, que son solo dígitos en una pantalla que no puedes palpar, que ves 5.000 euros pero no los estás tocando y lo convierte en una sensación muy real».

Borrella pasó por un infierno durante sus años como adicto al juego: «Empecé de joven por una cuestión social, en algunos locales no podíamos pasar por edad, pero en otros había máquinas para menores con juegos de paintball. Luego cumplí 18 años y comencé a seguir un patrón por el que realizaba rutas de bares. Detoné en dos ocasiones y me puse en manos de expertos, pero tuve recaídas. En la asociación me di cuenta de que necesitaba ayuda, pero es algo de lo que no te terminas de curar nunca, es para toda la vida», sentencia.