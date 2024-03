Cáceres dice no a la tasa turística

La polémica tasa turística que pretende implantar el Ayuntamiento de Sevilla para cobrar (a los no residentes) por acceder a la popular plaza de España parece que no tendría cabida, ni a corto ni a la largo plazo, en la capital cacereña. Un destino turístico de interior que va creciendo año a año, sin prisa pero sin pausa. Al menos, esta es la visión del ejecutivo local. Ya que el alcalde cacereño, Rafael Mateos, mantiene que esa tasa «no es necesaria en nuestra ciudad».

El regidor sostiene que «este gobierno tiene previsto instalar ningún tipo de tasa para espacios públicos. Estamos en una ciudad eminentemente turística y la gente que viene de fuera viene a conocerla y patearla, por lo tanto es una medida que no vamos a implementar de ninguna manera».

Jardín de Ulloa. Una de las zonas con características para restringir el paso. / EL PERIÓDICO

Postura de la Junta

La Junta de Extremadura tampoco se plantea «en este momento» adoptar en algún espacio público de la comunidad una medida similar a la que plantea el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz. No obstante, la portavoz de la Junta, Victoria Bazaga, no ha descartado que «en un futuro, si es necesario» se pueda llegar a adoptar en Extremadura alguna medida similar a la de Sevilla. A este respecto, Mateos insiste en que «no lo contemplamos en ningún caso porque es innecesaria, no existe ningún caso parecido en ciudades similares a Cáceres».

El casco histórico cacereño ofrece espacios que resultarían fáciles de perimetrar para implantar una tasa de acceso a visitantes. Tal es el caso de la icónica plaza de San Jorge y las Veletas (que ya se perimetran cuando se celebra el Festival de Teatro Clásico de Cáceres) y el curioso Jardín de Ulloa, un espacio semi escondido en el corazón de la ciudad monumental, casi oculto en uno de los laterales de San Jorge. Sin embargo, Mateos mantiene que no es una cuestión logística, «no es una cuestión de dificultad técnica sino que nos parece innecesario implantar algo así».

«No es una cuestión de dificultad técnica sino que nos parece innecesario implantar algo así» Rafael Mateos — Alcalde de Cáceres

La gran mayoría de los guías turísticos de la ciudad tampoco verían con buenos ojos implantar una medida semejante. Tal es el caso de Milagros Rivas, quien señala que «esta ciudad no recibe un número de turistas como para cobrar tasas. Sería como considerarla un museo al aire libre, con entradas. Tenemos un casco histórico tan particular y vistoso que no sería descabellado que algún gobernante, en algún momento, se planteara algo así en un futuro».

Rivas reconoce que la afluencia de turistas en Cáceres sigue en aumento constante, pero no se puede hablar de masificación. «Cada vez recibimos más, pero no hay masificación. Esto se genera gracias al boca a oreja y a la promoción institucional. Pero sobre todo funciona muy bien el impacto que causa la ciudadela en los que se adentran por primera vez en ella. Es fácil escucharles decir que es ‘imprescindible’ visitarlo, que es ‘más de lo que me habían dicho’; eso es lo que más escucho a los turistas que descubren el casco histórico cacereño».

Plaza Mayor, epicentro del turismo cacereño. / EL PERIÓDICO

Rodajes

Sistemáticamente, el Ayuntamiento ha descartado introducir tasas en el casco histórico. Ni siquiera cuando grandes superproducciones, como la franquicia de HBO ‘Juego de Tronos’, ha optado por la ciudadela medieval para rodar. Ante el hecho de que el ayuntamiento no cobra canon alguno a las productoras que ruedan en la vía pública, el ex alcalde Luis Salaya sostenía que «la promoción» que supone el rodaje de la precuela de la exitosa serie de la HBO (en referencia a ‘La Casa del Dragón’) «debe medirse desde el momento que se anuncia Cáceres como escenario y hasta meses después de su emisión».

Su antecesora, Elena Nevado, también descartó esta opción en 2016, porque «podría ser un efecto disuasorio».

De esta forma, el ayuntamiento ha evitado sistemáticamente cobrar un canon a las producciones que se desarrollan en Cáceres, a diferencia de otros municipios como la vecina Trujillo, que también ha albergado los rodajes de las series de HBO y donde se grabaron escenas de la serie de Movistar + 'La peste'.

El consistorio trujillano ha ido incluso más allá, y en el caso de «Tronos», que rodó en la alcazaba, al no contemplar el castillo como vía pública, se realizó un cálculo orientativo, teniendo en cuenta la afluencia de personas que visitan la fortaleza en diferentes días de la semana.