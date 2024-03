El ayuntamiento cacereño fija una ayuda anual de 100.000 euros para la Semana Santa

A menos de un mes para el inicio de la Semana Santa, el Ayuntamiento de Cáceres y la Unión de Cofradías Penitenciales han mantenido este martes una reunión para ultimar los preparativos de una celebración que saca a la mayoría de los cacereños a las calles, y que atrae a la ciudad a unos cien mil turistas. “Es la semana grande, afirma el alcalde”, que se ha comprometido a mantener de forma definitiva la ayuda de 100.000 euros anuales a las cofradías.

Esta subvención se había anunciado de forma extraordinaria para 2024, dividida en tres partidas: una ordinaria de 40.000 para las hermandades que hacen posible la Semana Santa, una extraordinaria de 40.000 con motivo del Centenario de la Coronación de la Virgen de la Montaña, y una tercera extraordinaria de 20.000 para la Procesión Magna Mariana del próximo octubre. Pues bien. El total (100.000 euros) quedará establecido como ayuda anual para hacer posible la Pasión, ya que además incluirá un montante para la conservación del patrimonio histórico artístico. Esta faceta supone un importante desembolso y responsabilidad para las cofradías, puesto que mantienen más de medio centenar de imágenes, muchas de varios siglos.

“Nuestro compromiso con la Semana Santa es inquebrantable”, subrayó Mateos, que ha puesto a disposición de las hermandades los recursos de los distintos servicios municipales, “para que la Pasión luzca como se merece y como viene haciéndolo en los últimos años”, dijo, agradeciendo “el esfuerzo tan importante de las cofradías, que ponen más de cincuenta pasos en las calles”. “El ayuntamiento debe estar a la altura de una ciudad Patrimonio de la Humanidad y de una fiesta declarada de Interés Turístico Internacional”, rubricó.

Por ello, este martes se ha constituido un grupo de trabajo entre las hermandades y diferentes concejalías, “grupo que perfilará al detalle todos y cada uno de los desfiles profesionales, de modo que las calles luzcan adecuadamente y no haya sobresaltos de última hora (cables, ramas…)”, detalló el alcalde. En este sentido, el consistorio ya ha encargado unas fundas especiales para que todas las vallas de los desfiles procesionales estén revestidas con los logotipos de Cáceres como Ciudad Patrimonio de la Humanidad.

Mimo al cofrade

También se ha autorizado esta misma semana una partida que permitirá la firma de un convenio entre el ayuntamiento y el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Extremadura, de modo que los profesionales puedan atender a los cofrades durante la semana de Pasión, como ya se hiciera el pasado año.

Las que no se instalarán finalmente serán las gradas en la plaza Mayor. Las cofradías no han realizado la petición puesto que no todos los desfiles pasan por este espacio, y los que lo hacen, siguen recorridos distintos.