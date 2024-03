Defensa del Parque lamenta que el dinero sea el argumento para hacer el parking del Príncipe

El movimiento ciudadano Defensa del Parque lamentó en un comunicado que el dinero sea al final el principal argumento del gobierno local para seguir con la ampliación del parking del Príncipe. "El argumento más sólido de los políticos para intentar realizar una obra que incumple la normativa urbanística se centra en no perder el casi millón de euros subvencionados" con fondos europeos, según se afirma en la nota.

Para el movimiento, las declaraciones del pasado martes del alcalde, Rafael Mateos, de que se seguirá con la obra para no perder la aportación europea, aun reconociendo que no está de acuerdo con esta intervención, es "un ejemplo de dudosa gestión del interés público".

"Cuando una obra que tiene repercusiones directas sobre los vecinos de una ciudad y sus zonas verdes se sostiene en último término sobre la argumentación del dinero, el político y su gestión definen claramente sus prioridades. Casi un millón de euros se quiere destinar a destrozar una zona verde para ampliar un aparcamiento del que se desconoce su índice de ocupación", según destaca el movimiento en su nota de valoración de las declaraciones del alcalde.

El colectivo insiste en su consideración de que se puede perder la financiación de la Unión Europea y que la intervención contraviene la normativa urbanística, pese a ello esto "no frena a unos gestores cuyo propósito es no dejar escapar el dinero, esté o no bien gestionado".