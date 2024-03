Vecinos de la avenida de la Bondad de Cáceres tras el accidente: "Es una vía tranquila si respetas las normas de circulación"

"Es una vía pequeña que no es peligrosa si la gente respeta las normas de circulación", asegura José Antonio Ayuso, presidente de la Asociación Vecinal Llopis Ivorra-Espíritu Santo, cuyo territorio finaliza justo en la rotonda que colinda con la avenida de la Bondad. "La entrada y salida de la rotonda está bien regulada gracias a los semáforos", incide Ayuso. Sí que señala que el estado en el que se encuentra el asfalto en la glorieta es "deleznable": "Hay que cambiar todo el trazado porque está lamentable, tanto el de los accesos como el del interior", recalca.

En la mañana de este miércoles, un varón de 30 años ha sufrido un accidente de tráfico a la altura del número 1 de la avenida de la Bondad, junto a la glorieta de la avenida de la Hispanidad. Actualmente, se encuentra en estado grave y está siendo intervenido en el hospital Universitario de Cáceres tras sufrir politraumatismos. El suceso ha tenido lugar sobre las 7.40 horas y hasta allí se han desplazado una ambulancia medicalizada del Servicio Extremeño de Salud y una patrulla de la Policía Local de Cáceres.

Tras preguntar a varios residentes de la vía, ninguno era conocedor de que este accidente había sucedido prácticamente a las puertas de sus casas y recibían la noticia con asombro. "Si ha sido tan temprano me ha pillado dormida, pero es cierto que he oído sirenas de ambulancia", señala una mujer que vive a escasos 10 metros del lugar en el que ha ocurrido el incidente. "Nosotros estamos de mudanza. Hemos llegado con la furgoneta a las 8.10 horas y ya no había nadie", explican dos hombres.