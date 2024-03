Luis Espada: cirugía 907 días después

Luis Espada consigue el objetivo por el que se ha pasado luchando casi tres años: por fin será operado de su rodilla derecha. 911 días después de que entrase en lista de espera, el Servicio Extremeño de Salud se ha puesto en contacto con él para citarle en el hospital Universitario de Cáceres el próximo lunes a las 12.00 horas, aunque la cirugía no se llevará a cabo hasta la tarde. El afectado se ha mostrado «muy contento» porque finalmente se realice la cirugía, aunque llegue con tantos días de espera. Cuenta que aún no se conoce los días que deberá estar ingresado tras la operación, pero asegura que «serán un par de días mínimo». Cabe recordar que el preoperatorio caducaba el próximo 15 de marzo, por lo que el aviso ha llegado al límite. En concreto, le implantará una prótesis en su rótula derecha.

Durante todo el tiempo que ha pasado en lista de espera su diagnóstico ha evolucionado: pasó de una artroscopia de menisco a una artroplastia total, lo que ha provocado que los dolores le lleguen hasta la cadera y tenga que tomarse una pastilla todas las noches para poder dormir.

Esta ha sido una de las consecuencias físicas que ha tenido aguardar a la cirugía, pero también ha tenido otras psicológicas: «Me ha hecho caer en una depresión porque mi familia también está pasando por malos momentos y no puedo ayudarles todo lo que me gustaría. Además, dejé de fumar hace un año y he vuelto», señaló Luis Espada. «Ya no puedo ni bajar las escaleras de una forma normal, tengo que poner los dos pies en el mismo escalón. Ir a hacer la compra también se ha vuelto un imposible. Yo siempre he sido muy activo», cuenta Espada.

Después de más de 900 días de lista de espera, muestra su felicidad por recibir la noticia de que finalmente será operado, pero recuerda con pena el calvario que ha sufrido durante estos años.