El detenido por la desaparición participó en la búsqueda y aseguró ante la Guardia Civil: "Me daba mucho dinero por llevarle a los toros"

"El detenido llevaba a Vicente en su coche a comprar lotería a Talaván y también le llevaba a los toros", señala Pepi Durán, una vecina de Hinojal que aún estaba en shock tras el arresto por parte de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil en la mañana de este jueves de J. M. L. como presunto implicado. Tiene 55 años y es el alguacil del consistorio desde hace más de 30. De hecho, en su puesto de trabajo aún está colgado el diploma que le otorgó el Centro Asociado de Plasencia de la Universidad Nacional de Educación a Distancia como graduado en Derecho, título que recibió en el año 2010.

"Se ha ido en el autobús de línea y le han hecho algo porque siempre llevaba dinero en la cartera", le comentó el detenido a la alcaldesa

Participó también en las macrobatidas organizadas por la Benemérita en el municipio y los agentes le preguntaron por su relación con el desaparecido, conocedores de que "era el chófer de Vicente". "Me daba mucho dinero por llevarle a los sitios, me pagaba las entradas de los festejos taurinos y el gasoil. Yo le decía que no hacía falta, porque con lo que me daba tenía para cuatro o cinco viajes", cuenta Durán que respondió J. M. L. a las preguntas de los efectivos policiales.

"Desde el día de la desaparición, J. M. L. ha estado siempre muy pendiente de todos los avances de la investigación. Hablaba y decía que seguro que se lo habían llevado y estaba por ahí por Cáceres. O se ha ido en el autobús de línea y le han hecho algo porque siempre llevaba dinero en la cartera. Hemos pensado siempre que la cosa no procedía de aquí, lo último que pensábamos es que pudiera ser él quien lo hizo", ha precisado Vivas.

El detenido residía habitualmente con su hermano en la casa familiar en la que tuvo lugar la detención, en el número 19 de la calle de la Cruz. Se han llevado a cabo otros dos registros: uno en la calle V Centenario de la misma localidad, donde vive su otro hermano; el otro se ha desarrollado en una vivienda de Cáceres en la que vive su mujer y su hijo. "Entre semana dormía en el pueblo, pero algún día suelto sí que se iba a Cáceres. También los fines de semana", ha señalado la alcaldesa Blanca Vivas a este diario.