Vera Cruz de Cáceres: realce musical, cierre único y «ni una sola túnica en los armarios»

La cofradía de la Santa y Vera Cruz, que lleva más de quinientos años procesionando por Cáceres, presentará algunas novedades esta Semana Santa, entre ellas el realce del acto que realiza como epílogo, antes de la recogida, un momento singular en el que todos los hermanos se reúnen con sus cinco pasos en la plaza de San Mateo. La directiva introducirá cambios en la estética, la iluminación y el sonido para que la ceremonia gane en vistosidad, pero también en intimidad y recogimiento.

Además, la Vera Cruz llevará este año por primera vez dos agrupaciones sinfónicas: la banda de la Diputación, tras la ‘Oración en el Huerto’, y la Banda Municipal detrás, acompañando a la ‘Dolorosa de la Cruz’. Tan solo la cofradía de la Montaña lleva dos sinfónicas en su recorrido. Por cierto que al regreso a San Mateo, la primera de ellas interpretará la nueva marcha ‘La Zapatona’, compuesta por Noé Muriel, hermano y músico.

Todo ello ha sido comunicado durante la junta general celebrada esta semana, en la que el nuevo mayordomo, Antonio Martínez Floriano, ha presentado a la directiva que se responsabilizará de la hermandad en los próximos cuatro años, integrada por Jaime Muriel (vicemayordomo), Joaquín Romero (hermano mayor), Ignacio Arjona (secretario), Fernando López (tesorero), y, en la función de vocales, Luisa Burgos, Mónica Muriel, Carlos Floriano, Raúl Andrada, José María Andrada y Pruden Hierro.

Imágenes restauradas

Una directiva que se ha marcado como objetivo prioritario la conservación de las imágenes, dada la antigüedad y la humedad que existe en los templos centenarios de Cáceres. De hecho, la ‘Oración en el Huerto’ ha sido sometida a una restauración integral (aprovechando la reparación del ala del ángel, tras el accidente en el Arco de la Estrella), y el resto de los cuatro pasos están a punto. «Les hacemos un mantenimiento continuo, y en cuanto percibimos alguna anomalía, avisamos a la restauradora Clara Hurtado», explica el mayordomo.

Por otro lado, la directiva se ha reunido con los jefes de paso para transmitirles su «gran importancia», al formar un eslabón crucial, «el contacto más estrecho con los hermanos». Ya se ha creado un grupo de WhatsApp de cada paso, administrado y alimentado por estos jefes, «para estar más cerca de todos, además de la web y las redes sociales», informa el mayordomo.

Porque la Vera Cruz pone en la calle nada menos que cinco pasos en la tarde del Jueves Santo, el momento más intenso de la Semana Santa cacereña, con ocho procesiones en doce horas. «Invitamos a que acuda el mayor número de personas porque hay puestos para todos, hermanos de carga y escolta. Como vengo diciendo, que no quede una sola túnica en los armarios, que el que no pueda asistir la ceda a otro hermano porque en nuestra procesión siempre son bienvenidos los apoyos», afirma Antonio Martínez Floriano. Además, la cofradía recuerda su servicio de préstamo de hábitos de carga y escolta para quien no disponga de ellos por circunstancias puntuales.