Crónica de la detención del alguacil de Hinojal: un giro en la desaparición de Vicente

La detención del alguacil de Hinojal da un giro sobre el paradero de Vicente Sánchez, el vecino de la localidad del que no se sabe nada desde finales de enero. Cuando se ha cumplido más de un mes sin noticias del hombre de 79 años, un operativo de la Guardia Civil reorienta las posibles hipótesis que rodean a su desaparición. Hasta el momento, aunque no habían trascendido más detalles sobre la investigación, los trabajos se habían centrado en explorar los alrededores por cielo, tierra y agua para encontrar algún vestigio.

Así, tras una sucesión de batidas infructuosas sobre el terreno, este jueves los agentes de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial arrestaron a un vecino que atiende a las iniciales de J. M. L por su presunta implicación en la desaparición tras realizar registros en tres viviendas, dos en Hinojal y una en Cáceres, propiedad de la pareja del detenido, según comentó la alcaldesa, Blanca Vivas.

José Luis Lancho. / Carlos Gil

"A día de hoy en la familia no perdemos la esperanza de que Vicente aparezca con vida" José Luis Lancho — Vecino y familiar de Vicente

Se da la circunstancia de que el investigado es conocido en el pueblo porque es funcionario del ayuntamiento y su detención ha provocado una gran conmoción y sorpresa en la localidad. «Nos ha dejado muy preocupados a todos. Yo vivo cerca y cuando he visto a los guardias llegar me puse nerviosa y todavía sigo así. Luego llama tanta gente y lo empeora todo», comentó Pepi Durán.

En relación al detenido, le definen como «la mano derecha de Vicente», aseguró la regidora. «Le llevaba en su coche a comprar lotería a Talaván y también a los toros, ya que compartían afición», pusieron de manifiesto vecinos en declaraciones a este diario.

Los mismos precisan, además, que J. M. L. fue parte activa en las labores de búsqueda. «Desde el día de la desaparición ha estado siempre muy pendiente de todos los avances de la investigación. Especulaba con otros habitantes y decía que seguro que se lo habían llevado y estaba por ahí por Cáceres. O se ha ido en el autobús de línea y le han hecho algo porque siempre llevaba dinero en la cartera. Hemos pensado siempre que la cosa no procedía de aquí, lo último que pensábamos es que pudiera ser él quien lo hizo», según añadió la alcaldesa Blanca Vivas.

Marcelina Rivero. / Carlos Gil

"El alguacil me parece buena persona, pero si lo ha hecho es por cuatro duros y eso está muy mal" Marcelina Rivero — Vecina de Hinojal

Incluso, los agentes le llegaron a preguntar por su relación con el desaparecido en una de las primeras batidas en la ermita de San Berto. Y el detenido les dijo: «Me daba mucho dinero por llevarle a los sitios y me pagaba las entradas de los toros y el gasoil. Yo le decía que no hacía falta tanto dinero porque, con lo que me daba, tenía para cuatro o cinco viajes», según relató Durán a este diario.

Otro hinojaliego, Fernando Lindo, aseguró ser pariente lejano del presunto involucrado en la desaparición. Manifestó que le resulta «un poco extraño» su implicación «por ser un cargo del pueblo muy conocido». «Nuestra relación es de ‘hola, pariente’ y poco más», comentó. «Pensaba realmente que -el detenido- era alguien que no tenía ningún tipo de relación con la gente de aquí. Pero tras escuchar las últimas noticias me ha dado un buen presentimiento y tengo la sensación de que todo irá a mejor en los próximos días respecto al paradero de Vicente», sentenció. Por su parte, José Luis Lancho, uno de los familiares de Vicente, relató a este diario que «a día de hoy no perdemos la esperanza de encontrarle con vida». También Marcelina Rivero se pronunció: «El alguacil me parece buena persona, pero si lo ha hecho es por cuatro duros y está muy mal».

El operativo de la Guardia Civil del que se informó este jueves supone un avance significativo en la búsqueda. De esta manera, el detenido permaneció ayer en las dependencias de la comandancia de Cáceres y está previsto que a lo largo de este viernes pase a disposición judicial para prestar declaración en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3. Será la jueza la que determinará las medidas cautelares.

No ha concretado la Guardia Civil, sin embargo, aludiendo al secreto en las diligencias si el detenido es el mismo que realizó el reintegro en un cajero de la localidad el día en el que desapareció Vicente. Este matiz fue el que levantó las sospechas entre los familiares, que desde el inicio han mantenido la hipótesis de que alguien se lo había llevado por dinero. Se da la circunstancia añadida de que el desaparecido resultó agraciado hace tiempo con un premio de la Lotería, sobre el que hacía alusión constantemente a sus vecinos. Otra de las cuestiones que sí han trascendido sobre su desaparición es que en su casa de la calle La Laguna se encontraba su teléfono móvil y la cama sin hacer.

Fue su herma na la que interpuso la denuncia a principios de febrero después de que su ausencia levantara sospechas entre sus convecinos. En cuanto al perfil que han ofrecido sus allegados, Vicente, o Tente, como le conocen, es retratado como un hombre «reservado y celoso de su intimidad» y en ocasiones, «aprehensivo». Vivía solo en el domicilio que heredó de sus padres y mantenía unas rutinas muy marcadas, de la panadería al bar. Cierto es que también precisaron los que le conocían que era habitual que frecuentara localidades como Talaván o Cáceres dada su afición a la Lotería.