Es el temor de los vecinos de Hinojal tras el hallazgo del cadáver de Vicente: "No queremos ser el nuevo Puerto Hurraco", recordando el asesinato masivo que se produjo en agosto de 1990 en la pedanía pacense, cuando dos hermanos perpetraron el asesinato de nueve personas. José María Lindo confesó en el interrogatorio tras su detención que había matado al hombre de 79 años y la Guardia Civil localizó el cadáver en la Dehesa Boyal del municipio.

«Vienen momentos muy duros para nuestro pueblo. Algo que a mí, como alcaldesa, no me hubiera gustado nunca vivir, sobre todo siendo las dos familias de Hinojal. Ya no hablamos de un desaparecido, ahora nos referimos a que se ha encontrado un cadáver», señaló la alcaldesa Blanca Vivas.

«Nosotros no tenemos nada confirmado aún. Cuando nos digan si el cuerpo es el de Vicente tomaremos las medidas necesarias y declararemos los días de luto correspondientes. Lo cierto es que casi todo el pueblo nos estamos enterando antes por las noticias que por lo que nos dicen, aunque quizá me hayan llamado para informarme y no me he enterado», precisó la regidora. «Aún no he podido hablar con ninguna de las dos familias, espero hacerlo en las próximas horas, pero me pongo en la piel de las dos y deben estar pasando mucho sufrimiento ambas», remarcó.

Vivas quiso agradecer también la labor de la Guardia Civil: «Desde el momento en el que se hizo la denuncia han estado muy pendientes de nosotros. Por su forma de comportarse, actuar y tratar conmigo. No me podían decir nada por el secreto sumarial, pero trataban de mantenerme al corriente de todo lo que pudieran. Me dijeron que no iban a abandonar el caso aunque saliese otra cosa también importante y así lo han hecho», señaló Vivas.

Conmoción

Sobre la conmoción que provocará el caso en el municipio, señaló que «los mensajes que me han ido llegando era por lo horroroso de lo ocurrido. En un pueblo tan pequeño no pensamos nunca que podría habernos pasado. Pero esta vez nos ha tocado, y se avecinan tiempos muy malos para Hinojal», sentenció la alcaldesa.

«La gente del pueblo ya está muy cansada. Esto nos abruma a todos, no solo a la familia. Es que en este pueblo muchos somos como familia y la conmoción que te genera es muy complicada de gestionar. Si es que es un municipio en el que las puertas de las casas están siempre abiertas, en el que los coches no se cierran con llave. No tenemos miedo de lo que pueda pasar porque siempre hemos tenido una buena relación», explican dos hinojaliegos. Además también cuentan que «en unos días, todo se verá con otros ojos»

Sobre el autor de los hechos, José María Lindo, aseguran que «nadie conocía su situación económica, pero nadie notaba que pudiera estar falto de dinero. Iba al bar ý hacía vida normal. Nadie sabía nada sobre él en este tema». Se atreven también a especular con la forma en la que ocurrieron los hechos: «Quizá discutieron o algo. Y la diferencia física entre los dos es muy grande porque Vicente es pequeño y Lindo es muy corpulento».

Indican también sobre la zona en la que apareció el cadáver este viernes que «no va absolutamente nadie, ni pastores ni nadie, no hay infraestructuras ganaderas. Es una zona de caza y ya terminó en febrero. Además de ser una zona muy llana. También va gente cuando hay aceitunas, pero ya finalizó la campaña también. Si le han llevado allí es porque se ha asustado y ha pensado que era una zona en la que sería muy difícil que le encontrasen».

Otra vecina, que reside en la calle del Santo, comparte que «es como si fuesen mentira las dos cosas. Es que no me lo acabo de creer. Pero está claro que alguien tiene que haber sido. La noticia es espeluznante porque conoces perfectamente la vida de ambos». Además, finalizó recordando que no compartía algunas de las actitudes de Vicente: «Llegaba a los sitios y siempre llevaba mucho dinero, se regocijaba por ello, lo enseñaba y así no podía ser porque si se entera alguien peligroso te puede ocurrir lo que le ha pasado».