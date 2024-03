Blanca Vivas, alcaldesa de Hinojal: "El pueblo está unido, no habrá problemas entre las familias"

"El pueblo está unido, no habrá problemas entre las familias", asegura la alcaldesa del municipio, Blanca Vivas, tras el ingreso en prisión provisional sin fianza de José María Lindo, el alguacil de Hinojal que mató a Vicente Sánchez. El Ayuntamiento de Hinojal ha convocado tres días de luto oficial y celebra este domingo a las 13.00 horas un minuto de silencio tras confesar el pasado viernes el lugar en que había enterrado el cadáver, en un paraje de la Dehesa Boyal conocido como 'La Vaquera', a más de dos kilómetros del pueblo.

Los familiares del fallecido solicitan de nuevo su cadáver para poder realizar el funeral. Aún está a la espera de los últimos detalles de la autopsia y de la firma de documentos por parte del juez encargado. En el tanatorio municipal está todo listo desde este sábado para poder realizar el velatorio.

Mientras tanto, la alcaldesa pide unión a todos los habitantes del pueblo: "Las dos familias no tienen ganas de hablar, están rotos de dolor porque no saben qué ha podido pasar para llegar hasta este extremo. La de Vicente comprende que la de Lindo no tiene ninguna relación, que no debe salpicarles, y sabemos que no habrá ningún problema entre ellos", explica Vivas.

"Es la primera vez que ocurre algo así aquí. Nunca habíamos tenido que poner un crespón en la bandera. Es que no sabíamos ni cómo se decretaban los tres días de luto oficial", cuenta a este diario.