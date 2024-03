El alguacil de Hinojal, a la espera de que le asignen módulo en la cárcel de Cáceres

El alguacil de Hinojal, José María Lindo, está a la espera de que le sea asignado un módulo en el que convivir tras decretar el Juzgado de Instrucción número tres su ingreso en prisión provisional sin fianza por el asesinato de Vicente Sánchez. Las diligencias se instruyeron el pasado sábado por homicidio, estafa y robo con violencia. Esto ocurrirá durante la tarde de este lunes, tras haber pasado por el médico para controlar su estado de salud. También, el equipo técnico ha evaluado su perfil psicológico y personalidad. Durante sus primeras horas en el Centro Penitenciario de Cáceres, ha estado acompañado de un interno de apoyo con el objetivo de evitar que pueda venirse abajo y tener pensamientos suicidas, según señalan fuentes de la cárcel.

Lindo fue detenido el pasado jueves y, tras declarar el suceso en la Comandancia de Cáceres, los efectivos de la benemérita localizaron el cuerpo el día siguiente en la Dehesa Boyal de Hinojal. Concretamente, en el paraje de 'La Vaquera'. Fue uno de los sospechosos y se vigiló su entorno, según precisaron fuentes de la investigación, que detallaron que el detenido sacó dinero, poca cantidad, de un cajero con la tarjeta de Vicente dos días después de que se confirmase la desaparición, aunque no fue posible identificarlo desde el primer momento porque no había imágenes de la cámara. En cuanto al móvil por el que pudo llevarse a cabo el suceso, se baraja el económico.

El detenido tenía cierta vinculación con la víctima. Según indicaron, José María Lindo llevaba a Vicente en su coche a los lugares que le pedía. Era quien conducía, a cambio de dinero, para llevarle a Talaván a comprar lotería o a los toros, afición que compartían. Desde la desaparición, Lindo había estado siempre pendiente de los avances de la investigación e, incluso, especulaba con la posibilidad de que lo hubieran raptado: "Hablaba y decía que seguro que estaba por ahí por Cáceres, o que se había ido en el autobús de línea y le habían hecho algo porque siempre llevaba mucho dinero en la cartera", señaló la alcaldesa del municipio, Blanca Vivas. También participó en las macrobatidas y los agentes le preguntaron por su relación con el desaparecido: "Me daba mucho dinero por llevarle a los sitios y me pagaba las entradas. Yo le decía que no hacía falta tanto, porque con lo que me daba tenía para cuatro o cinco viajes", contó la vecina Pepi Durán que respondió J. M. L. a las preguntas de los efectivos policiales.