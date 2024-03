José Luis Quintana espera que el cuerpo de Vicente sea entregado a sus familiares en breve

José Luis Quintana, delegado del Gobierno en Extremadura, confía en que el cuerpo de Vicente Sánchez, el vecino de Hinojal cuyo cadáver fue encontrado el pasado jueves tras más de un mes en paradero desconocido, sea entregado a sus familiares en breve. A preguntas de los medios de comunicación, ha explicado que el Instituto de Medicina Legal debe realizar distintas pruebas a tenor del tiempo que ha transcurrido desde que falleció hasta que el cuerpo fue encontrado.

También ha precisado que aún no se tienen los resultados de los registros realizados en vivienda y vehículos en torno a este caso, sin ofrecer más detalles de la investigación dado que se encuentra bajo secreto de sumario.

José María Lindo, el alguacil de Hinojal y asesino de Vicente Sánchez, ingresó en prisión provisional sin fianza el pasado sábado tras confesar que había matado a su vecino y señalar el lugar en el que lo había enterrado. Se instruyen las diligencias por homicidio, estafa y robo con violencia. Fue detenido el jueves y, tras declarar en la Comandancia de Cáceres, los efectivos de la benemérita, acompañados por Lindo, localizaron el pasado viernes el cuerpo de la víctima en la Dehesa Boyal, a menos de dos kilómetros del pueblo. En concreto, fue en el paraje de 'La Vaquera'.

Lindo estuvo desde el principio entre los sospechosos, una vez que se descartó la desaparición voluntaria de Vicente Sánchez, y se estuvo vigilando su entorno, según añadieron las fuentes consultadas, que precisaron que el detenido sacó dinero, poca cantidad, de un cajero con la tarjeta de la víctima dos días después de que se confirmase su desaparición, aunque no fue posible identificarlo desde el primer momento porque no había imágenes de la cámara, ya que debió taparla.

En cuanto al móvil, la investigación baraja el económico, aunque tampoco se descarta que el detenido pueda haber tenido algún trastorno o enajenación, indicaron las fuentes con las que ha hablado este diario. El cuerpo no se encontró esta mañana a la intemperie, en esa zona se han realizado varias batidas en las últimas semanas, por lo que pudo haberlo trasladado a este lugar una vez muerto.

El detenido era la "mano derecha" de la víctima. Según indicaron vecinos, José María Lindo llevaba a Vicente en su coche a los lugares que le pedía. Era quien conducía, a cambio de dinero, para llevarle a Talaván a comprar lotería o a los toros, afición que compartían. Desde la desaparición, Lindo había estado siempre pendiente de todos los avances de la investigación e incluso especulaba con la posibilidad de que se lo hubieran llevado: "Hablaba y decía que seguro que estaba por ahí por Cáceres, o que se había ido en el autobús de línea y le habían hecho algo porque siempre llevaba mucho dinero en la cartera", señaló la alcaldesa del municipio, Blanca Vivas. También participó en las macrobatidas organizadas por la benemérita en el municipio y los agentes le preguntaron por su relación con el desaparecido: "Me daba mucho dinero por llevarle a los sitios y me pagaba las entradas. Yo le decía que no hacía falta tanto, porque con lo que me daba tenía para cuatro o cinco viajes", contó la vecina Pepi Durán que respondió J. M. L. a las preguntas de los efectivos policiales. Entre ellos existía una relación cordial, pero simple. "No había ningún vínculo, ni siquiera eran amigos. Simplemente, eran dos personas que se aprovechaban el uno del otro. Compartían aficiones y Vicente lo pagaba todo", incidió la alcaldesa.