La Semana Santa de Cáceres pierde a otro referente: muere Juan Andrés Dorado

Bajaba al Cristo del Amparo de su altar cada martes Santo, lo vestía, le colaba su corona, su cruz... “Él era media cofradía”. Así recuerdan este lunes sus compañeros a Juan Andrés Dorado Pavón, quien acaba de fallecer tras una larga enfermedad. La familia cofrade cacereña está de despedida en el tanatorio San Pedro de Alcántara. Se marcha uno de los incondicionales, discreto y siempre trabajador. Su funeral se oficiará mañana a las 11.00 horas.

Juan Andrés Dorado Pavón estuvo en el germen de la cofradía del Amparo allá por 1989. Siempre constituyó una hermandad especialmente austera, devota y solidaria con las causas más necesitadas. En 2010, fue nombrado mayordomo y sustituyó en el cargo a Juan Narciso García Plata. Desempeñó el cargo hasta 2014, cuando dio el relevo a Agustín Margallo. Anteriormente, había sido secretario de la Unión de Cofradías Penitenciales de Cáceres durante una década, y en 2015 recibió el título de Cofrade del Año.

En el Amparo siempre ha pertenecido a la directiva, donde ha ocupado distintos cargos. Su mayordomía coincidió con la declaración de la Semana Santa cacereña de Interés Internacional. Durante los últimos seis años ejercía de vocal de culto y organizaba la oración comunitaria los segundos miércoles de cada mes.

Funcionario de la Diputación Provincial de Cáceres, estuvo buena parte de su carrera destinado al Colegio Mayor Francisco de Sande, hasta su jubilación en 2019. En la actualidad tenía 69 años.

Los cofrades del Amparo guardan numerosas vivencias en el recuerdo. “Cuando la meteorología no estaba clara en Martes Santo, él miraba al suroeste, hacia la Charca de la Aceituna, y según como viera las nubes anticipada si podríamos o no salir, y acertaba”, contaba este mismo martes el jefe del paso del Amparo, Jesús Sellers, lamentando una pérdida tan sensible para la hermandad.

