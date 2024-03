La financiación en el Ayuntamiento de Cáceres por concejal asciende a 20.229 euros

La financiación por concejal en el Ayuntamiento de Cáceres es de 20.229 euros, según los datos que figuran en el informe de fiscalización sobre las dotaciones económicas asignadas a los grupos políticos municipales en las capitales de provincia referida al ejercicio de 2022. La cantidad sale de la aportación directa a los grupos políticos más el gasto del personal eventual y otros de materiales y despachos puestos a disposición de los grupos. Los primeros suman 16.020 euros, mientras que los segundos suben hasta 489.710.

Cáceres está en la mitad de la tabla, pero entre los municipios de su franja, entre los que tienen de 50.000 a 100.000 habitantes, es uno de los que más financiación tiene por concejal. No obstante, el informe de fiscalización no detalla qué parte de estos 489.710 euros es del personal eventual y qué corresponde a otros gastos. Además no todo el personal eventual del ejercicio de 2022 estaba al servicio de los grupos políticos municipales (durante la pasada legislatura había cuatro, además de tres concejales no adscritos), sino que estaba a disposición de otros departamentos como la alcaldía.

La cantidad que sí está especificada, estaba detallada en las bases de ejecución de los presupuestos de 2022, es que cada grupo político municipal percibía una aportación fija de 1.860 euros anuales a la que se sumaba una cantidad variable por cada concejal de 390 euros al año. Son las mismas cantidades que aparecen en el presupuesto del ayuntamiento para 2024. En esta mandato hay cuatro grupos municipales. El componente fijo es del 46%, mientras que el variable es del 54%.

En el informe de fiscalización se recogen una serie de observaciones hechas por el tribunal para el caso de Cáceres. Así se especifica que en las bases de ejecución del presupuesto se echa en falta un mayor desarrollo normativo del artículo de la ley de bases de régimen local que regula el estatuto de los miembros de las corporaciones locales, un desarrollo «que facilite el adecuado empleo, justificación de la dotación y en el que se detalle, al menos, el destino de los fondos, indicando las gastos admisibles y no admisibles».

Otro de los reparos que se ponen en el informe es que el ayuntamiento no utiliza unos criterios objetivos para la cuantificación de la asignación a los grupos municipales ni tiene en cuenta sus costes de funcionamiento para el establecimiento de la dotación.

Y otra de las observaciones que se realizan en el informe es que el pleno de la corporación local «no ha solicitado la contabilidad específica de las dotaciones económicas asignadas a los grupos políticos ni tampoco se han sometido al control de la intervención municipal (...) la ausencia de control por parte del pleno y de la intervención supone un riesgo de que dichas asignaciones no se estén aplicando adecuadamente», según se especifica en el informe.

El Ayuntamiento de Cáceres fue una de la veintena de entidades locales que presentaron alegaciones, pero se entregaron fuera de plazo, según se indica en el documento. El Tribunal de Cuentas asegura en su informe que las reclamaciones de Cáceres también han sido analizadas, pero no hay ninguna variación entre el texto definitivo y el anteproyecto que se remitió al ayuntamiento en octubre. Tampoco se traslada a las bases de ejecución de las cuentas de 2024, al menos no está en el capítulo referido a los grupos políticos, el acuerdo de la junta local de gobierno de que las observaciones del tribunal se tuviesen en cuenta.