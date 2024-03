La diócesis Coria-Cáceres celebra este domingo el día del seminario

El próximo domingo se celebra el día del seminario bajo el lema: 'Padre envíanos pastores', una jornada que sirve para "dar gracias, mostrar apoyo a los seminaristas, formadores y sus familias, además de para pedir por las vocaciones sacerdotales".

Para el Obispo de Coria-Cáceres, Jesús Pulido y presidente de la Comisión de la CEE para el clero y los seminarios, "En nuestros días sentimos más aún la necesidad de rezar porque nos encontramos en un momento muy especial de la historia de la humanidad, en un cambio de época muy grande. También la religión, la Iglesia y, en ella, especialmente los seminarios están cambiando". Así lo expresa en su correspondencia episcopal del 17 de marzo.

Insiste además en que "Los seminarios son el “corazón” de la diócesis, lo más sensible y delicado, la punta de lanza en la que se van abriendo paso los sacerdotes del mañana para una Iglesia renovada. Los seminaristas no se forman en comunidades aisladas o artificiales, sino insertos en el Pueblo de Dios, compartiendo la vida de la gente y de la sociedad" y que el sacerdote "no puede ir solo por la vida, apartado de los demás, sino formando parte de una comunidad cristiana, como el timonel de una barca zarandeada por las olas, como el pastor animoso en medio de un pueblo que camina, y como el trabajador de primera hora en busca de colaboradores".

El prelado manifiesta también la alegría por el compromiso de la comunidad con sus sacerdotes: "Me impresiona el amor de los pueblos a sus párrocos. Se hacen uno más del pueblo, un miembro de la familia. Aun sobrecargados de parroquias y de tareas tienen tiempo para todo y para todos. Si queremos buenos sacerdotes, tenemos que suscitarlos, cuidarlos, formarlos. Es responsabilidad de todos".

El día del seminario se realiza una colecta en las parroquias para el sostenimiento del seminario, y se reparte una oración para pedir por las vocaciones. "Este año quisiera pedir algo más: que invitemos a posibles candidatos para el sacerdocio a conocer el seminario, a participar en la Eucaristía abierta, que lo visiten. El Seminario es un semillero y sembrar es de todos. El crecimiento lo dará Dios", apostilla Pulido Arriero.

En la diócesis cacereña este domingo 17 se celebrará en el Seminario Diocesano la Eucaristía abierta a las 19.00 horas en la capilla del Encuentro, ha informado el Obispado.